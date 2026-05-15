Karabük'te ORKÖY desteğiyle ilk traktör teslim edildi

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, 2026 ORKÖY programı kapsamında orman köylülerine yönelik ilk traktör teslimini gerçekleştirdi. 34 traktöre su tankeri, tomruk vinci gibi ekipmanlar takılacak; 106 aileye 47 milyon TL destek sağlanacak.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2026 yılı ORKÖY çalışma programı kapsamında orman köylülerine yönelik destek projeleri çerçevesinde ilk traktör teslimi gerçekleştirildi.

Orman köylüsünün üretim gücünü artırmak amacıyla hazırlanan program kapsamında 34 adet traktöre takılan 4 tonluk su püskürtme tankeri, 4 adet tomruk çekme vinci ve 1 adet traktör projesi planlandı.

Düzenlenen anahtar teslim törenine Halil Oflu ile Cemal Bozkurt katıldı.

Törende konuşan Halil Oflu, ormancılığın sadece ormanları korumaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda orman köylüsünü üretimde güçlü tutmayı da kapsadığını belirtti.

Orman köylüsünün güçlenmesinin "Yeşil Vatan"ın güçlenmesi anlamına geldiğini ifade eden Oflu, devlet desteklerini yalnızca hibe ya da kredi olarak görmediklerini, bunu üretime, kalkınmaya ve emeğe verilen doğrudan destek olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Oflu, 2026 yılında Karabük genelinde 106 aileye yaklaşık 47 milyon TL, Bölge Müdürlüğü genelinde ise 306 aileye yaklaşık 115 milyon TL hibe ve kredi desteği sağlanacağını kaydederek, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Üretimde modernizasyonun artırılması, iş güvenliğinin güçlendirilmesi ve orman köylüsünün daha iyi şartlarda çalışabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Oflu, "Bizim anlayışımızda orman köylüsü sadece üretimin bir parçası değil, Yeşil Vatan'ın asli sahibidir." dedi.

Tören, traktörün hak sahibi orman köylüsüne teslim edilmesiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Temtek:

bari traktöre bi kadın sürücü koysalardı ama neysse yine erkeklere destek ya??

Haber YorumlarıNursel Usmanov:

kadınlardan hiç bahsedilmiyor yine. erkeklere traktör kadınlara ne? orman köylüsü denince akla sadece erkekler mi geliyo?

Haber YorumlarıAtilla Cengiz:

47 milyon lira iyi para. traktörlerin rengi yeşil degil miydi acaba merak ettim. bizim zamanımızda traktör yoktu köyde.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

