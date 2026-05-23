Haberler

Kurban pazarındaki yerlerini alan besicilere sahte para uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te Kurban Bayramı öncesi kurulan kurban pazarında polis ekipleri, vatandaşları sahtecilik ve hırsızlık gibi suçlara karşı bilgilendirerek denetim yaptı.

Karabük'te Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Karabük-Yenice kara yolu Melise mevkisinde kurulan kurban pazarına çevre il ve ilçelerden gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satış alanlarına getirdi. Üreticiler, hayvanlarını çadırlara ve satış noktalarına yerleştirerek bayram hazırlıklarına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de kurban pazarında vatandaşları çeşitli dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Pazarda alıcı ve satıcılara yönelik çalışma gerçekleştiren ekipler, para alışverişi sırasında yaşanabilecek parada sahtecilik, tırnakçılık, tantanacılık ve yankesicilik gibi suçlara karşı dikkatli olunması konusunda bilgi verdi.

Kurban satış alanını tek tek gezen polis ekipleri, hayvan sahipleriyle görüşerek güvenlik konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, vatandaşlara konuya ilişkin hazırlanan bilgilendirme broşürlerini de dağıttı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi 'İlgileneceğim Hocam' diyerek müdahale etti

Hükümete yakın yazar isyan etti, bakan el attı: İlgileneceğim hocam
CHP'li büyükşehir belediye başkanları 45 gün içinde olağanüstü Kurultay istedi

CHP'li başkanlardan olağanüstü kurultay çağrısı: Tarihi de verdiler

''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama

''Türkler ırkçı'' diye paylaşım yapmıştı! Olayın aslı başka çıktı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Tatilcilerin bayram çilesi erken başladı: İstanbul-İzmir otobanında kilometrelerce kuyruk oluştu

Büyük göç başladı: Araç kuyruğunun sonu görünmedi

Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...