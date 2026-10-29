Kapıkule gümrük kapısında rahatlama sağlandı, trafik akışı kesintisiz sürüyor

Ticaret Bakanlığı Basın ve Hakla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, bu sabaha karşı yaşanan tıkanıklığın giderilmesinin ardından, öğle saatlerinde tekrar kapanan Kapıkule gümrük kapısında an itibarıyla rahatlama sağlandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabaha karşı yaşanan tıkanıklığın giderilmesinin ardından, öğle saatlerinde tekrar kapanan Kapıkule gümrük kapımızda an itibarıyla rahatlama sağlanmış olup, trafik akışı kesintisiz şekilde sürmektedir. Ülkemizin ihracatı için gece gündüz direksiyon başında olan tır şoförlerimiz, Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü sınırların ötesine taşıyor. Ticaretin kesintisiz akışı ve ihracatımızın önündeki engellerin aşılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı