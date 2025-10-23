Haberler

Kapadokya Üniversitesi Öğrencileri, Uluslararası Drone Yarışmasında Başarı Elde Etti

Kapadokya Üniversitesi Öğrencileri, Uluslararası Drone Yarışmasında Başarı Elde Etti
Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Drone Race 2025 yarışmasında dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonel drone pilotları ile yarışarak önemli dereceler elde etti. Öğrencilerin elde ettiği bu başarı, university'nın güçlü akademik altyapısının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) öğrencileri, FAI (Fédération Aéronautique Internationale) tarafından düzenlenen Türkiye Drone Race 2025 yarışmasında gösterdikleri üstün performansla uluslararası bir başarıya imza attı.

Dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel drone pilotlarının katıldığı prestijli organizasyonda, KÜN öğrencilerinden 3'ü yarışmayı ilk 50 içinde tamamlayarak önemli bir derece elde etti.

Yarışma boyunca yabancı sporcularla aynı parkurda mücadele eden öğrenciler, yüksek hız, çeviklik ve kontrol kabiliyetleriyle dikkat çekti. Kapadokya Üniversitesinde verilen İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojileri eğitimleri ve düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamalı İHA atölyeleri, bu başarının temelini oluşturdu.

Elde edilen sonuç, KÜN'ün teorik bilgiyi uygulamayla birleştiren güçlü akademik altyapısının sahadaki yansıması olarak değerlendirildi. Öğrencilerin, yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde de rekabet edebilecek teknik bilgi ve beceriye sahip oldukları bir kez daha kanıtlandı.

Kapadokya Üniversitesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarıların gurur kaynağı olduğu vurgulanarak, gelecekte FAI onaylı organizasyonlarda daha yüksek dereceler hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, bu hedef doğrultusunda öğrencilere yönelik teknik, akademik ve lojistik desteğin artırılarak sürdürüleceği ifade edildi.

Bu başarı, Kapadokya Üniversitesinin havacılık ve drone teknolojileri alanındaki öncü konumunu bir kez daha pekiştirdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
