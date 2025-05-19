Kapadokya'da Hava Balonlarıyla 19 Mayıs Coşkusu

Kapadokya'da Hava Balonlarıyla 19 Mayıs Coşkusu
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Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Uçuşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Kapadokya'dan havalanan sıcak hava balonları sepetlerine astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Bölgedeki sıcak hava balonları, Türk bayraklarıyla donatılarak gökyüzüne yükseldi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde havalanan balonlar, binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekti. Gün doğumuyla birlikte başlayan uçuşlar, hem milli bayram coşkusunu gökyüzüne taşıdı hem de Kapadokya'nın doğal güzelliklerine farklı bir anlam kattı.

Sıcak hava balon pilotu Ümit Ertosun yaptığı açıklamada, "Bugün 19 Mayıs. Kapadokya semalarında Türk bayrağımızı dalgalandırarak bu günü kutlamış olacağız. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek. Şu an Kılıçlar vadisinden kalkıyoruz. İniş için de Göreme beldesini planlıyoruz. Bu vesile ile herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gencik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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