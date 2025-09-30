Kantar Denetimi 2025'te Yeniden Başlıyor: Küçük Esnafa Ciddi Yük Getirebilir

Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 2022 yılında iptal edilen 'Kantar Denetimi' uygulamasının, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren yeniden uygulamaya geçirilmesi ile azami yük ağırlığı 3 bin 500 kilogramın altında olan araçların sürücülerine ciddi külfet getireceğini açıkladı.

"Kasım'da başlayacak uygulama ciddi mağduriyetler yaşatabilir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu uygulamadaki amacının, aşırı yük taşımanın önüne geçmek olduğunu ifade eden ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, bu uygulamaların rastgele denetimlere tabi tutulmasının küçük esnafa ciddi külfet getireceğini, 12 Nisan 2022 tarihinde aldığı kararla kamyonet sınıfı araçların kantar denetimine girme zorunluluğunu kaldırmış, iptal edilen uygulamanın ise 1 Kasım 2025'ten itibaren tekrar yürürlüğe girecek kantar denetimleri ile hafif ticari araç sahipleri ve esnaf taşımacılığı yapan işletmeler için ciddi risk oluşturacağını kaydeden Başkanı Turan: "1 Kasım 2025'ten itibaren, 3 ton 500 kg ve altındaki kamyonet, kapalı kasa kamyonet ve pikaplar, Karayolları Denetim İstasyonlarında kantar denetimlerine tabi olacak. Bakanlığın buradaki uygulamadaki tek amacı, aşırı yük taşımanın önüne geçmek, trafik güvenliğini artırmak ve denetim süreçlerini daha verimli hale getirmek. Ancak, küçük nakliye ve esnaf taşımacılığı yapan işletmelerin bu uygulama nedeniyle ciddi mağduriyet yaşanacağından endişemizi ifade etmek istiyoruz." dedi.

"Kantar kuyrukları lojistik operasyonları aksatabilir"

Ek maliyetlerin günlük kazanç kaybına da neden olacağını ifade eden ASKON Başkanı Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle 300-500 kg altındaki hafif ticari araçlar, uygulamanın doğrudan hedefi olmasa da ek yük ve bekleme süreleri nedeniyle ciddi mali kayıplar yaşayabilir. Bu durum, küçük işletmelerin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Sektörel ve operasyon risklerine, ek maliyetler, denetim istasyonlarında oluşacak bekleme süreleri, günlük kazanç kaybına ve yakıt maliyetlerinde artışa yol açabilir. Zaman kaybına bağlı olarak özellikle yoğun güzergah ve şehirlerde, kantar kuyrukları lojistik operasyonları aksatmakla birlikte, alt yapı yetersizliği bazı bölgelerde denetim istasyonlarının kapasitesi sınırlı, bu da trafik sıkışıklığı ve operasyon el aksaklık riskini artıracak."

"Sürücülerimize, çözüm odaklı eğitim verilmeli"

Etkin çözüm önerileri ile mağduriyetlerin giderileceğinin altını çizen ASKON Başkanı Turan, Bakanlığın bu uygulamasının sektör açısından etkilerini azaltmak için belirli pilot bölgelerde kantar uygulamalarının test edilmesi gerektiğine işaret ederek şu önerilerde bulundu: "Belirli bölgelerde kantar uygulamasının test edilmesi, sorunlu noktaların tespit edilmesi, muaf ve erteleme 500-700 kg altındaki hafif ticari araçlar veya kapalı kasa kamyonet, van ve minivan araçlar için yeniden muafiyet veya uygulamanın ertelenmesi, mobil kantar sistemleri çerçevesinde araçların istasyona gitmeden tartılabilmesi ile operasyon el verimlilik artırılabilir.

Çözüm odaklı bilgilendirme ve eğitim ile sürücülerimize yönelik programlarla, aşırı yük ve kantar prosedürleri konusunda farkındalık artırılabilir. Uygulamanın amacı önemli ve gerekli; ancak sektörün hazırlıklı olmadan yaşanabilecek sıkıntılarla karşılaşması, ciddi mağduriyetlere yol açabilir. Bu nedenle çözüm odaklı adımların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor." - ERZURUM