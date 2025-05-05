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Kamu Çalışanları için Ek Zam Talebi Artıyor

Kamu Çalışanları için Ek Zam Talebi Artıyor
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Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, artan enflasyon karşısında kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunması için ek zam talebinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, "Kamu çalışanlarımız için refahı önceleyen adımlar atılmalı" dedi.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında zorlandığını ve bu nedenle ek zam talebinin artık kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. Kaya, "Kamu çalışanlarımız her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında ekonomik olarak daha fazla zorlanmakta; temel ihtiyaçlara erişim, barınma ve ulaşım gibi alanlarda ciddi bütçe açıklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Açıklanan resmi verilerle vatandaşın günlük yaşantısında karşılaştığı fiyatlar arasında hissedilir bir fark oluşmuştur. Bu durum, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin gelir gider dengelerini korumalarını neredeyse imkansız hale getirmiştir" dedi.

"Alım gücü düşüyor, maaşlar reel anlamda geriliyor"

Son aylarda artan kira, gıda ve ulaşım maliyetlerinin kamu çalışanlarının bütçelerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Kaya, bu tablonun geçici tedbirlerle çözülemeyeceğini ifade etti. Kaya, "Kamu çalışanlarımızın refahını korumak, sadece ekonomik değil, sosyal bir sorumluluktur. Yaşam standartlarımızın korunması için enflasyon farkı kadar değil, alım gücünü artıracak kalıcı ve yapıcı adımlar atılmalıdır. Bu çerçevede 2025 yılı ikinci yarısı için kamu çalışanlarına ek zam yapılması artık ertelenemez bir ihtiyaçtır" açıklamasında bulundu.

"Birlikte üretmek kadar, adil paylaşmak da önemlidir"

Kaya, sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde tüm kamu çalışanlarının hakkaniyetli ve dengeli bir gelir düzeyine sahip olması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemizin kalkınmasında büyük emeği olan kamu çalışanlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi, toplumsal huzurun ve çalışma barışının temelini oluşturur. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak bizler her zaman çözüm odaklı bir yaklaşımla çalışanlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Ek zam talebimiz adil, gerçekçi ve toplumsal dayanışma ruhuna uygun bir beklentidir. Yetkililerden bu sese kulak vermelerini temenni ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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