25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Kaldırımda hız kazaya neden oldu: 16 yaşındaki çocuk ağaca çarptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk bisikletle hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan ağaca çarptı ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaldırımda hız kazaya neden oldu: 16 yaşındaki çocuk ağaca çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk kaldırımda bisikletle gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımın ortasındaki ağaca çarparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Yenimahalle Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğanay D.'nin kullandığı bisiklet ile kaldırımda gittiği sırada hızının yüksek olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda bisiklet sürücüsü Doğanay D. yaralandı. ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KELEZOĞLU - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.