Kahveciler Odası Başkanı, TESK Başkanını Protesto Etti

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ Kahveciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, yılbaşı sonrasında esnafın başta BAĞ- KUR primi olmak üzere birçok giderinin zamlanmasına rağmen esnafın sorunlarına kayıtsız kaldığını belirttiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in Kahveciler Odası'nın duvarında asılı olan fotoğrafını indirdi.

Yılbaşı sonrasında esnafın birçok giderlerinin zamlandığını ve mağduriyetler yaşadıklarını belirten Elazığ Kahveciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, TESK Başkanı Palandöken'i eleştirdi. Evsen, esnafın sorunlarına kayıtsız kaldığını ileri sürdüğü Palandöken'in Kahveciler Odası'nda asılı olan fotoğrafını indirerek protesto etti.

"PAYDAŞLARINI TEK BAŞINA BIRAKTIĞI İÇİN"

Ferhat Evsen, şunları söyledi:

"1990'dan beri esnaf sanatkarların başkanı TESK Başkanımız Bendevi Palandöken, esnafın EYT, BAĞ- KUR, tescil mağduru olduğu bu dönemde oda başkanları, esnaf ve kendisine bağlı paydaşlarını tek başına bıraktığı için, yılbaşı sonrasında gelen zamlarla esnaflık artık çekilemez hale geldiği için, odamızda yaklaşık 20 senedir asılı duran başkanımızın resmini; BAĞKUR ile ilgili mağduriyetlerimizi bitene kadar askıya alıyoruz. Bundan sonra esnaf odaları resmi olarak sadece üst kuruluşlara bağlıdır, inşallah esnafın bu mağduriyeti biter."