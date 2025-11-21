Haberler

Kahramanmaraş'ta Nüfus Artışı Devam Ediyor

Güncelleme:
Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan nüfus kaybını geride bırakıp 2024 yılı itibarıyla nüfus artışına geçti. Valilik verilerine göre nüfus, son bir yılda 17 bin 487 kişi artışla 1 milyon 134 bin 105'e ulaştı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan nüfus kaybı, son verilere göre yeniden artış eğilimine girdi.

Kahramanmaraş'ta depremden sonra düşüş eğilimine giren şehir nüfusu, 2023 yılında 1 milyon 116 bin 618 olarak kaydedilmişti. Valilik verilerine göre 2024 yılında yüzde 1,56'lık artışla nüfus yeniden yükselişe geçti. Deprem sürecinde geçici göç veren şehir, toparlanma dönemine girerek yeniden nüfus kazanmaya başladı. Şehrin nüfusu son bir yılda 17 bin 487 kişi artarak, 1 milyon 134 bin 105'e yükseldi. Kent nüfusunda artış yaşansa da deprem öncesi 2022'deki 1 milyon 177 bin 436 nüfusa göre şehirde hala 43 bin 331 kişilik azalma bulunduğu öğrenildi.

Açıklanan son verilere göre Onikişubat, 436 bin 385 kişiyle kentin en kalabalık ilçesi oldu. Dulkadiroğlu'nun nüfusu 217 bin 530, Elbistan 130 bin 246, Afşin 78 bin 836, Türkoğlu 78 bin 047, Pazarcık 67 bin 057, Göksun 49 bin 576, Çağlayancerit 22 bin 498, Nurhak 11 bin 824 ve Ekinözü 10 bin 47 olarak kaydedildi. Merkez ilçelerde konut teslimlerinin hızlanması ve ticaretin canlanmasıyla nüfus artışının daha belirginleştiği ifade edildi.

Esnaf Harun Korkmaz, "Şehir dışından çok fazla çalışan geldi. Altyapı, inşaat gibi her alanda çalışmalar arttığı için iş yoğunluğu da oldukça fazla ve bu da nüfusun artışına neden oluyor" dedi.

Esnaf Ayhan Yavuz, "Kahramanmaraş'ta nüfus artmıştır, yollarımız kaldırmaz olmuştur. Bir an önce yapılması gerekenlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Müşerref Ersoy adlı vatandaş ise, "Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında fayların kırılması ve rahatlaması nedeniyle göç almıştır. Ayrıca köylerden de şehir merkezine göçler vardır" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
