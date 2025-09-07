Haberler

Kahramanmaraş'ta Kaliteli Bal Üretimi Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Kaliteli Bal Üretimi Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki Tatlar Köyü Tahtalı Yaylası'nda arıcılar, rüzgar ve kuraklığa rağmen kaliteli bal üretimine devam ediyor. Endemik bitkilerden elde edilen bal, analizlerde düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor ve yurtdışında talep görüyor.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Köyü Tahtalı Yaylası'nda arıcılar bal sürüyor. 2 bin 200 rakımda sürdürülen çalışmalarda, rüzgarın etkisi ve kuraklık nedeniyle verim geçen yıllara göre düşük seyretse de, endemik bitkilerden elde edilen bal kalite açısından dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki Tahtalı yaylası 3 bin rakım civarında. Yaylanın birçok bölgesinde mevsim boyu bal üretimi yapılıyor. Bölgede üretilen ballar üniversitede yapılan testler sonucu dünyadaki kaliteli ballar arasındaki yerini aldı. Balda 0,7 oranda şeker ortaya çıkarken, bu rakamında endemik bitkilerden dolayı oluştuğu belirtiliyor. Bal üreticisi Osman Aslan, 6'ncı ay itibarıyla yaylaya çıktıklarını, 8'inci ayın sonuna kadar bal sağımı yaptıklarını söyledi. Aslan, "Şu anda bal sağımı yapıyoruz. 3-5 gün içinde tamamlayacağız. Bu sene rüzgar çok esti, çiçekler kurudu. Buna rağmen geçen seneye göre biraz daha iyi verim aldık. Balımız kaliteli, analizlerde yüzde 0.7 şeker oranı çıktı. Dünyadaki yarışmalara katılabilecek nitelikte olduğunu söylediler" dedi.

Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da balın talep gördüğünü belirten Aslan, "İngiltere'ye gönderiyoruz. Orada satışını yapan bir arkadaşımız var. Tırlar üzerinden gönderim oluyor, bazen 15 günde gidiyor, bazen 70 gün sürebiliyor. Zor yanları var ama talep çok fazla. Bizden bal alan bir daha eşine dostuna tavsiye ediyor" diye konuştu.

Fiyatların kaliteye göre değiştiğini dile getiren Aslan, "Karakovan balımız 1.250-1.500 TL arasında, diğer ballar ise 750 TL civarında. Zorluklarına rağmen üretimimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
