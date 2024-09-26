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Kahramanmaraş'ta Kabarcık Üzüm Hasadı Başladı

Kahramanmaraş'ta Kabarcık Üzüm Hasadı Başladı
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Kahramanmaraş'ta kabarcık üzümlerinin hasadı yapılarak şıra, pekmez, cevizli sucuk ve samsa gibi kış lezzetleri üretilmeye başlandı. 130 bin dekar alanda 70 ton rekolte bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta bağ bozumunun başlaması ile birlikte hasadı gerçekleştirilen kabarcık üzümler dev kazanlarda kaynatılarak uzun ve meşakkatli çalışma sonucu şıra, pekmez, bastık, cevizli sucuk ve samsa yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta kış mevsimin vazgeçilmez besin kaynaklarında üretim başladı. İl genelinde yaklaşık 130 bin dekarlık alanda üretimi yapılan kabarcık üzümden bu yıl 70 tona yakın rekolte bekleniyor.

Bertiz bölgesinde bağ bozumu ile bahçelerden toplanan üzüm salkımları, üretim tesislerine getiriliyor. Pres makinasından geçtikten sonra dev kazana bırakılan üzüm suyu yakılan ateşlerde saatlerce kaynatılarak şıra haline getiriliyor. Birkaç defa kaynatılan şıradan pekmez elde ediliyor. Sergilere alınan şıra güneşte kurutulup bastık haline dönüşüyor. Özellikle kış mevsiminde besin değeri yüksek bir ürün olması nedeniyle sıklıkla tüketilen pekmezden cevizli, fıstıklı ve unlu sucuklarda üretiliyor. Cevizli sucuk üreticisi Kadir Öztürk, "Bertiz bölgesinde üzüm hasadına başladık. Sofralık ve şıra olarak kullanıyoruz. Cevizli sucuk, samsa ve muska gibi ürünler elde ediyoruz. Bahçeden toplanan üzümleri masere dediğimiz alanda pekmez haline getiriyoruz. Hazırlanan kabuklu cevizleri iplere dizilip daha sonra ceviz ve pekmezi de bir araya getirerek cevizli sucuk haline getiriyoruz. Pekmezlerimizi 12 ay soğuk havada bekleterek te üretimi sürdürüyoruz. Şehir içi ve şehir dışı satışlar yapıyoruz. Üngüt Mahallesi'ndeki imalathanemizde pekmezden 15 farklı ürün elde ediyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız karışık ürünler ile doğal ürünlerin aynı anda satılması. Bu ürünlerimiz aynı zamanda halk dilinde, 'yatsıncalık' diye de adlandırılıyor ve soğuk kış akşamlarında bolca tüketiliyor" diye konuştu.

Müşteri Mehmet Dökme, "Kabarcık üzümden yapılmış yüzde yüz doğal cevizli sucuk tüm herkesi bu ürünleri tüketmeye bekliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi Cevizli Tarım Yerel Yaşam

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