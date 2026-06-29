Kahramanmaraş'ta Ekmeğe Zam: 220 Gram Ekmek 3 Lira Artışla 18 Lira Oldu

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 220 gram somun ekmek 1 Temmuz'dan itibaren 18 liradan satılacak.

Kahramanmaraş Fırıncılık ve Unlu Mamüller İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni tarifeyi onayladı. Tarife 1 Temmuz 2026 itibarıyla kent genelindeki fırınlarda uygulanacak.

Yeni tarifeye göre, halen 15 lira olan 220 gram somun ekmeğin fiyatı 18 lira olarak belirlendi. 440 gram çiftli somun ekmek ise 36 liradan satışa sunulacak. Tarifede 1 kilogram somun ekmeğin fiyatı da 81,81 lira olarak yer aldı.

Onaylanan tarifeyle 220 gram susamlı somun ekmek 23, kepek ekmeği 30, tam buğday ekmeği 35, çavdar ekmeği 40, 50 gram ambalajlı roll ekmeğin fiyatı ise 7 lira olarak açıklandı.

Tarife 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: ANKA