Haberler

Kahramanmaraş'ta Ekmeğe Zam: 220 Gram Ekmek 3 Lira Artışla 18 Lira Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 220 gram somun ekmek, 1 Temmuz 2026'dan itibaren 18 liradan satılacak. Yeni tarife ile birlikte diğer ekmek çeşitlerinin fiyatları da belirlendi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 220 gram somun ekmek 1 Temmuz'dan itibaren 18 liradan satılacak.

Kahramanmaraş Fırıncılık ve Unlu Mamüller İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni tarifeyi onayladı. Tarife 1 Temmuz 2026 itibarıyla kent genelindeki fırınlarda uygulanacak.

Yeni tarifeye göre, halen 15 lira olan 220 gram somun ekmeğin fiyatı 18 lira olarak belirlendi. 440 gram çiftli somun ekmek ise 36 liradan satışa sunulacak. Tarifede 1 kilogram somun ekmeğin fiyatı da 81,81 lira olarak yer aldı.

Onaylanan tarifeyle 220 gram susamlı somun ekmek 23, kepek ekmeği 30, tam buğday ekmeği 35, çavdar ekmeği 40, 50 gram ambalajlı roll ekmeğin fiyatı ise 7 lira olarak açıklandı.

Tarife 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: ANKA
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenleri hayretler içinde bıraktı! Evine götürüp etle besledi

Görenleri hayretler içinde bıraktı! Evine götürüp etle besledi
Dünya Kupası'na veda eden Suudi Arabistan'da istifa! 7 yıllık görevini bıraktı

Federasyon Başkanı, Dünya Kupası'na veda sonrası istifa etti
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası

Postacı kılığıyla gelip öldürdü! Cinayetin ardından intikam çıktı
Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı

Kriz Rusya'yı sardı! Saatlerce bekledikten sonra birbirlerine girdiler
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı