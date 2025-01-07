Babasına yaptığı şaka genç kadının hayatını değiştirdi

Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı'nda kendine ait iş yerinde çay şeklinde mumlar satarak ekonomisine katkı sağlayan Feyza Çayır, "Şu ana kadar çay şeklindeki mumlara ilgi ve alaka çok yoğun" dedi.

BABASINA YAPTIĞI ŞAKADAN ESİNLENDİ

Bu işe başlarken babasına yaptığı şakadan esinlendiğini ifade eden Çayır, "Babam çay tiryakisidir. Kendisi demlik demlik çay içer. Daha sonra böyle bir tasarım aklıma geldi bunu yapabilirim dedim ve yaptım. Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor" ifadelerine yer verdi.

"GÖRSELLİĞİNİ BEĞENİP ALIYORLAR"

Mumların geçim kaynağını olduğunu belirten Çayır, şöyle devam etti: "Mesela dükkanıma gelen insanlar bardağı görünce 'burada çay bardağınızı unutmuşsunuz' diyorlar. Genellikle görselliğini beğenip alıyorlar. Hediyelik olarak alıyorlar, bu şekilde sipariş veriyorlar. Şu an bu mumlar benim geçim kaynağım oldu."