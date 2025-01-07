Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de
Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

Babasına yaptığı şaka genç kadının hayatını değiştirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta hediyelik ürünler satan bir esnafın, babasına şaka amaçlı yaptığı çay şeklindeki mum geçim kaynağı oldu.

Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı'nda kendine ait iş yerinde çay şeklinde mumlar satarak ekonomisine katkı sağlayan Feyza Çayır, "Şu ana kadar çay şeklindeki mumlara ilgi ve alaka çok yoğun" dedi.

Kahramanmaraş'ta Çay Şeklindeki Mumlar Hem Şaka Hem Geçim Kaynağı

BABASINA YAPTIĞI ŞAKADAN ESİNLENDİ

Bu işe başlarken babasına yaptığı şakadan esinlendiğini ifade eden Çayır, "Babam çay tiryakisidir. Kendisi demlik demlik çay içer. Daha sonra böyle bir tasarım aklıma geldi bunu yapabilirim dedim ve yaptım. Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'ta Çay Şeklindeki Mumlar Hem Şaka Hem Geçim Kaynağı

"GÖRSELLİĞİNİ BEĞENİP ALIYORLAR"

Mumların geçim kaynağını olduğunu belirten Çayır, şöyle devam etti: "Mesela dükkanıma gelen insanlar bardağı görünce 'burada çay bardağınızı unutmuşsunuz' diyorlar. Genellikle görselliğini beğenip alıyorlar. Hediyelik olarak alıyorlar, bu şekilde sipariş veriyorlar. Şu an bu mumlar benim geçim kaynağım oldu."

Babasına yaptığı şaka genç kadının hayatını değiştirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
img

O sahneyi çekerken 16 bardak süt içmiş! Sebebini böyle açıkladı
img

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ne güzel kendi emeğile bişeyler yapabilmek

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Aferin !

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Haydan:

Umarım sanatçı ve üretici ruhunla hep başarılar yakalarsın...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

DEM heyetiyle görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 7-8 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meriç Ökten kimdir, neden öldü? Survivor eleme adayları kim? 7 Ocak Salı Survivor'da potada kimler var? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 7 Ocak Salı? Cengiz Han Destanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cengiz Han Destanı filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Gaziosmanpaşa, Pendik, Zeytinburnu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Sığınak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Sığınak filmi ne zaman, nerede çekildi? Bahar neden yok? Bu hafta Bahar yeni bölüm yayınlanmayacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.