Kahramanmaraş'ta hayatının 60 yılını futbol sahalarında geçiren, hakemlik ve amatör antrenörlük yapan vatandaş, sporla geçen ömrünü bugün müzik ve dost sohbetleriyle sürdürüyor.

Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Ali Bingöl, hayatını spora adadı. Hayatının 60 yılının Batıpark futbol sahasında geçtiğini ifade eden Bingöl, sağlığını ve dinçliğini spora borçlu olduğunu ifade etti.

Futbolun yanı sıra ses sanatçılığı da yapan Bingöl, Tarihi Maraş Kalesi, Çocuk Bahçesi ve Pınarbaşı gibi farklı mekanlarda sahne aldığını da anlattı.

Emeklilik sonrası zamanını çayhanesinde geçirdiğini dile getiren Bingöl, "Futbolla uğraştım 60 yılım sahalarda geçti. Hakemlik yaptım, ardından yaklaşık 60 yıldır amatör olarak futbol hocalığı yapıyorum. Hayatım hep sporla geçti. İnsanlarla çok iyi diyaloğum vardır. İçki, kumar gibi alışkanlıklarım olmadı. Benim kıraathanem var. Oradan emekli oldum. Zamanında ses sanatçılığı da yaptım. Kale'de, Çocuk Bahçesi'nde ve Pınarbaşı'nda sahneye çıktım. Küçük kardeşim de ses sanatçısıydı. Bir gün bu bayrağı bana bıraktığını söyledi. Daha sonra arkadaşlarımızla bir topluluk oluşturduk. Saz, çalıp müzik yapmaya devam ediyoruz. Sağlığımı spora borçluyum. 60 yılım sahalarda geçti ve herhangi bir sağlık sorunum yok, doktora da pek gitmiyorum. Emekli olduktan sonra zamanımı kıraathanemde geçiriyorum. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla sohbet ediyor, selamlaşıyor, dertleşiyoruz. Artık çalışmıyoruz, yeterince çalıştık" dedi.

Gençlere çağrıda bulunan Bingöl, "Gençlere çağrım, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, aslan gibi olmaları ve anne babalarına itaat etmeleridir. Bu dünya gelip geçici. Eski dostlarımızın çoğu artık aramızda yok. Hepimiz göçüp gideceğiz ama önemli olan bu dünyadan dürüstçe ayrılmak. Yaradan çağırdığı zaman hazır olmak lazım. Eşim yaklaşık 7-8 yıl önce vefat etti. Sonrasında 7 yıl kadar bu evde bekar yaşadım. Allah'ın izniyle daha sonra hayatıma yeni bir hanım girdi. Şimdi mutluyuz, maddi ve manevi bir sıkıntımız yok. Kendi kendimize çalıp söylüyor, eğleniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı