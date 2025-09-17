Haberler

Kadınların Sağlık ve Güvenlik Sorunları Ele Alındı

Güncelleme:
TREDAŞ ve IC İçtaş iş birliğiyle gerçekleştirilen atölyede, sahada görev yapan kadınların sağlık ve güvenlik konuları masaya yatırıldı. Kadınların yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri üzerine tartışmalar yapıldı.

TREDAŞ ile IC İçtaş Trakya Enerji Yatırımları ve Ticaret A.Ş. iş birliğinde düzenlenen atölyede sağlık ve güvenlik konuları masaya yatırıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sahada görev yapan kadınların yaşadıkları zorluklar, ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alındı. "Sağlık ve Güvenlik Açısından Sahada Kadın Olmak" başlıklı atölyede, kadınların katkılarının görünür kılınması hedeflendi. Kadın çalışanlarca atölyede tasarlanan afişlerin şantiyelerde ve köy kahvehanelerinde sergilenmesiyle hem kurum içinde hem de toplumda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ayrıca kadın çalışanlara fiziki ve psikososyal desteğin artırılması amacıyla sağlık kitleri dağıttı. Süleymanpaşa Kadın Emeği Kooperatifi üyesi kadınlarca tasarlanan çantalarla kadın emeğinin her aşamada görünür kılınması hedeflendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
