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Kadınlar Kış Sebzelerinin Hasadında Hummalı Çalışıyor

Kadınlar Kış Sebzelerinin Hasadında Hummalı Çalışıyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kadınlar, kış sebzesi pırasanın hasadını gerçekleştirerek ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. 70 yaşındaki Pembe Kayabaş, 40 yıldır tarlada çalışarak hem geçim sağlamakta hem de sağlığını korumakta olduğunu belirtti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kış sebzelerinin hasadını kadınlar hummalı bir şekilde gerçekleştirerek ev ekonomilerine katsı sağlıyor. 40 yıldır tarlada çalışarak geçimini sağlayan Pembe Kayabaş, çalışmanın hem ekonomik hem de sağlık anlamında huzur verdiğini söyledi.

Efeler ilçesinin Çeştepe Mahallesinde kış aylarında bolca tüketilen pırasa hasadı sürüyor. Tarlada işçiler, hummalı bir şekilde çalışarak pırasaları tek tek kökünden çıkarıp temizledikten sonra suda yıkayıp alıcıya teslim ediyor. 40 yıldır aynı tarlada çalışan 70 yaşındaki Pembe Kayabaş, sezonuna göre farklı ürünler hasat ederek evinin geçimine katkı sunuyor.

Soğuk havaya rağmen tarlada hasada devam eden Kayabaş, "Kışın enginar, kereviz, pancar, pırasa, yazın ise domates, enginar işi yapıyoruz. Haftanın her günü çalışıyoruz. Yazın bazen boş kaldığımız oluyor. Bu işi severek yapıyorum. Bu topladığımız ürünleri yemesini de seviyorum. 40 yıldır burada çalışıyorum. Burayı kendi tarlam gibi belliyorum. Biz siparişe göre çalışıyoruz. Pırasayı çekerek söküyoruz. Çıkmayanları kürek yardımı ile çıkarıyoruz. Sonra temizliyoruz. Tarladan alıp götürüyorlar yıkıyorlar. Bağlayıp bağ olarak sipariş verene teslim ediliyor. Biz günlük 700 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Aylığımız 21 bin lira. Allah bereket versin" dedi.

Kayabaş, imkanı ve sağlığı müsait olan herkesi çalışmaya davet ederek, "Herkes çalışsın. Çalışmak ayıp değil. Çalışmanın yaşı olmaz. Millet karton, şişe toplayıp geçimini sağlıyor. Aydın'da iş sıkıntısı bence yok. İstedikten sonra iş çok. Ben tarlalarda çalışarak hem kendimin hem de eşimin isteğe bağlı sigortasını yatırdım ve emekli olduk. Evinize katkıda bulunursunuz. Erkeklerden para istemektense çalışmak çok güzel. Hala çalışıyorum. İşimi de seviyorum. Çalışınca hem sağlığınızı da koruyorsunuz. Hastalanmıyorsunuz. Çalışmak hem ekonomik anlamda hem sağlık anlamda size huzur verir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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