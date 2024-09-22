Kadın Girişimciliğine Destek İçin 1 Milyon TL Ödül Verildi

Sümeyye Erdoğan Bayraktar : "Kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü markalardan biri olmak istiyoruz"

İSTANBUL - Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın girişimci kadınlara destek olmak ve rehberlik etmek amacıyla başlattığı "İnovasyonda Kadın Programı"nda bu yıl finale kalan iki ayrı kategorideki 6 kadın girişimci, toplam 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Girişimci kadınlar ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı öncülüğünde bu yıl 8.'incisi düzenlenen "İnovasyonda Kadın Programı"nda finale kalan 31 kadın girişimci arasından dereceye girenler belli oldu. Hakem heyetinin değerlendirmesi sonucunda girişimci kadınların geliştirdiği projelerden 6'sı toplam 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Düzenlenen törende başarılı olan girişimcilere ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi.

Törende konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Lübnan'da telsizlerin ve çağrı cihazlarının infilak ettirilmesi yoluyla düzenlenen suikastlara değindi. Filistin'deki soykırıma benzer olarak insanları hedef alan bu saldırıların, ülkelerin teknoloji alanında söz sahibi olmalarının ve bağımsızlaşmalarının ne denli önemli olduğunu gösterdiğinin altını çizen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile bu alanda ciddi bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak görüyoruz"

Bu bağlamda KADEM "İnovasyonda Kadın Programı"nı 'stratejik bir hamle' olarak gördüklerini belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler kadınların yer almadığı bir inovasyon ekosisteminin eksik kalacağını düşünüyoruz. Bu büyük değişime sadece uyum sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda dönüşümün aktörü ve yönlendiricisi olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bilimden teknolojiye, sanattan sanayiye pek çok sektörde çeşitlilik artarken girişimcilik de bu zenginlikten payını alıyor. İş dünyasında fikir gücünü öne çıkaran yenilikler, inovasyonla değer kazanıyor. KADEM olarak sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve kadınları inovasyon süreçlerine daha fazla dahil etmeyi amaçlıyoruz. İnovasyonda Kadın Programı'nı bir sosyal sorumluluk projesinin ötesinde Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak görüyoruz. 'İnovasyonda Kadın' çalışmamız, 8. dönemimizde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 'Güdümlü Proje' olarak onaylandı. Yani projemiz, 'program' statüsüne kavuştu. İnovasyonda Kadın Programımızın büyüyerek, zenginleşerek uzun yıllar devam etmesini, kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü markalardan biri olmasını diliyorum" dedi.

"Kadının eksik olduğu bir toplum eksik olmuş olur"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Bizim Anadolu'da toplumumuzda, toplumumuzun temelini aile oluşturuyor ve bu ailenin iki kurucu eşit faktöründen bir tanesi de kadın. Kadının olmadığı, kadının eksik olduğu bir toplum eksik olmuş olur. Kadınlarımızın siyasal hayatta, sosyal hayatta, ekonomik hayatta önlerinin açılması, engellerin kalkması, KADEM başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın teşvikleriyle, destekleriyle hak ettikleri yere gelmesi açısından çok önemli faaliyetler yapılıyor. Bugün aslında bir araya geldiğimiz KADEM'in 8'incisini yaptığı bu etkinlik bir şeyi gösteriyor bize. Kadınlara biçilen rol sadece evde oturan, çalışmayan, tüketen, bir şekilde kazanılan parayı paylaşan, harcayan değil aynı zamanda hep konuşulan ki olması gerekiyor. Kadın istihdamının artması, Sümeyye Başkanımız da altını çizdi, burada daha çok işveren olması, hele hele bu girişimciliği yaparken erkeklerin bile henüz olmadığı alanlarda yapması her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki kadınlarımızın bu iradesi, bu girişimciliği, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın vereceği destekler ve kendi aralarındaki dayanışmayla birlikte hak ettiği yere gelecekler. Kadın güçlenirse aile güçlenir. Aile güçlenirse toplum güçlenir. Toplum güçlenirse devlet güçlenir" diye konuştu.

Başarılı olan 6 girişimciye 1 milyon TL ödül

KADEM İnovasyonda Kadın Kampı'na katılan girişimci kadınlara, profesyonel bir ekip tarafından şirket kurma ve projelerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler verildi. Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleriyle seçilen 6 başarılı girişimci adayına bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması durumunda toplamda 1 milyon TL para ödülü verilecek.

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