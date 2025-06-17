Kadın Girişimciliği Destekleyen Önemli Toplantı Erzurum'da Gerçekleşti

Kadın girişimciliğini desteklemek ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda önemli bir buluşma gerçekleştirildi.

"Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimciler Özelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek ve Teşvikleri Tanıtım Toplantısı" başlığıyla düzenlenen etkinlik, kadınların ekonomik hayata aktif katılımını artırmayı hedefledi.

Toplantının açılış konuşmalarını Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut yaptı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur konuşmasında, kadın kooperatiflerinin bölgesel kalkınmanın taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kadın kooperatifleri, yalnızca üretim odaklı değil; dayanışma, girişimcilik ve yerel kalkınma adına da önemli değerler üretmektedir. Bakanlığımızın kadın girişimcilere yönelik sunduğu destek ve teşviklerin sahada görünür hale gelmesi için bu tür toplantıların sürekliliği büyük önem taşıyor. Erzurum'da kadın emeğini ekonomiye kazandırmak için kamu kurumlarıyla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise konuşmasında, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin kadın politikaları açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Aykut şu ifadeleri kullandı: "2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte, aileyi güçlendirme vizyonumuzun önemli bir parçası olan kadınların üretim gücünün ekonomik değere dönüşmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Kadın girişimciliği sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da anahtarıdır. Bu noktada kurumlar arası iş birliği, yerel kalkınma için büyük bir fırsat sunuyor."

Program kapsamında KOSGEB, KUDAKA ve DAP İdaresi yetkilileri, kadınlara yönelik mevcut destek ve teşvik programlarını katılımcılara sundu. KOSGEB Erzurum Müdürlüğü'nden Yezdan Berrak Özkara, KUDAKA'dan Fatih Baltacı ve DAP İdaresi'nden Meryem Özçelik, kendi kurumlarının kadın girişimciliğine dair projelerini anlattı.

Toplantıda, kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve yerel kalkınmada kadınların rolünün artırılması gibi başlıklar öne çıktı.

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü'nün sahaya yansıyan bir örneği olarak değerlendirildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşıldığı bölümün ardından sona erdi. - ERZURUM