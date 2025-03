Kadın Girişimciler İçin Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor

Kadın girişimcilerden oluşan bir organize sanayi bölgesi kurulması hedefleniyor.

Kadınların hizmet sektöründe olduğu kadar sanayide de aktif olabilmeleri için yeni projeler gündeme geliyor. Uluslararası Sanayici İş Kadınları Derneği Başkanı Müge Öz, özellikle niş projelere odaklandıklarını ve bu konularda üretim yapıp 'Made in Türkiye' algısına destek olacaklarını belirterek, tamamen kadın girişimcilerden oluşan bir organize sanayi bölgesi kurmayı planladıklarını kaydetti. Öz, "Girişimci kadınlarımıza yaptığı işte daha istekli olması için yol göstermeyi ve işlerini kolaylaştırmak için her alanda destek olmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de kadınların hizmet başta olmak üzere bazı sektörlerde çok yoğunlaştığını görüyoruz. Bizim diğer sektörlerde de farkımızı ortaya koymamız ve özellikle sanayiye yönelmemiz gerekiyor. Kadınlarımız her sektörde olduğu gibi sanayide de olmalı. Bazı alanlarda çalışmalar yapan kadınları görüyoruz ve bu çabaların sanayileşme yoluna girmesini çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Küçük de olsa ortaklık kültürünü işleterek küçük sanayilerin kurulması taraftarıyız. Sanayinin farklı farklı yönleri var. Örneğin mantı üreten bir kişinin önce bunun paketlemesini yapıp ardından sanayiye dönüştürmesi ve ihracatını yapabilmesi gelişim ve farkındalık açısından son derece önemli. Biz de bu yolda tüm kurumlarla iş birliği içerisinde üreten kadınlarımızın önünü açmak için her türlü çalışmayı yapacağız. Kadın girişimcilerin birbirleri ile dayanışmasını en üst seviyeye çıkaracak projeler açıklayacağız. Yok olmaya yüz tutmuş milli değerlerimize ve yerli üretimimize uluslararası bir akreditasyon almaya ve bir girişimcilik ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. İkinci projemiz ise kadın OSB projesi. Tamamen kadın girişimcilerden oluşan bir OSB kurmayı planlıyoruz. Burada ekonomik, sosyal, verimlilik ve çevresel şartlar tüm yanlarıyla gözetilerek kadının iş hayatındaki bütün süreci için planlama yapılacak. Kadının ailedeki, iş hayatındaki ve eş olarak yönetim kurulundaki rolleri de dahil bir ekosistem kurulması planlanıyor. İçerisinde OSB Akademisi, özel bir eğitim merkezi ve kuluçka merkezi olacak. Kadın girişimciler sadece geleneksel alanlarda değil, sanayi, teknoloji ve tarım gibi alanlarda da şu anda aktif rol oynuyorlar. Son dönemde özellikle kadın girişimciliğe sanayide, tarımda ve teknolojide ciddi anlamda teşvikler, destekler ve hibeler var. Bizler işin içinde olduğumuz için bu teşvik ve destekleri biliyoruz ama birçok yerde kadın girişimcilerin bunlara ulaşamadığını görüyoruz. En önemli amaçlarımızdan birisi de tüm kadınların bu desteklerden haberdar edilmelerini sağlamak ve onlara yol göstermek. Alacağınız teşviklerin neler olduğunu bilmeniz gerekiyor. Danışman hocalarımız bize sürekli bu konuda bilgi aktarabiliyorlar ve biz de bu bilgiyi arkadaşlarımıza aktarmak istiyoruz. İhracata ilk kez girmiş bir kadın girişimciye, belirli rakamların üstüne çıktıktan sonra yeşil pasaportta kolaylık sağlanması için talepte bulunacağız. Bir ödüllendirme mekanizması ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

Öz, "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi markalaşma. Markalaşma aynı zamanda 'Made in Türkiye' algısını büyüten en önemli unsur. Marka kimliği oluşturmak, markayı sürdürülebilir kılmak ve güçlü marka olma yolunda her türlü uluslararası pazarlama, tedarik zinciri, iş modelleri ve iş geliştirme gibi çok fazla sayıda eğitim veriyoruz. Hedef pazarlarımızda kuracağımız temsilcilikler, şubeler ve alacağımız uluslararası akreditasyonlarla ihracata önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Son dönemde medyanın etkisi ve dijital pazarlamanın gelişmesiyle birçok arkadaşımız kendi sektörlerinde veya farklı sektörlerde ikinci işlerini kurmaya başladılar" diye konuştu. - İSTANBUL