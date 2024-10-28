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Kadın Girişimci Melike Bayraktar, Devlet Desteği ile İşini Büyütüyor

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Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde yaşayan Melike Bayraktar, KOSGEB desteğiyle 3D ve lazer kesim atölyesini büyüterek Türkiye genelinde sipariş alıyor. Yurt dışına açılmayı hedefleyen Bayraktar, kadın girişimci olarak işine devam ediyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki kadın girişimci, devlet desteği ile büyüttüğü 3D ve lazer kesim atölyesinde ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına satıyor. Kadın girişimci iş yerini büyüterek yurt dışına açılmayı hedefliyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Melike Bayraktar, 3D yazıcı ve lazer kesimle ürünler ürettiği tasarım atölyesi için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) Geleneksel Girişimci Destek Programı'ndan faydalandı. Aldığı devlet desteği ile yeni makineler satın alan Bayraktar, atölyesini büyüttü. 3D yazıcı ve lazer kesim makineleriyle tablo, saat bulunmayan araç parçaları ve çeşitli aksesuarlar üreten Bayraktar, Türkiye'nin her yerinden gelen siparişlerle ilgili üretim yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor. İşletmesini büyütmek istediğini belirten Bayraktar, yurt dışına açılmayı hedeflediğini söyledi.

"İşim konusunda yurt dışına açılmak istiyorum, bu konuda da güzel hedeflerim var"

İşletmesini büyütmeyi istediğini söyleyen Bayraktar, "Kadın girişimci olarak KOSGEB'den yüzde 70 destek alarak bir dükkan açtım. Lazer kesim üzerine tasarımlar yapıyorum. Önceden küçük bir makinem vardı, başvurduktan sonra yeni bir makinemi aldım. Lazer kesimler üzerine üretim yaparak vatandaşlara hizmet veriyorum. Tabii ki müşterilerimiz bizi tanıdıkça, çevremizdeki arkadaşlarımız da bizi önerdikçe müşteri kazanmaya devam ediyoruz. İnternet üzerinden beğendikleri tasarımları bizlere gösteriyorlar, elimizde varsa tasarımları gösteriyoruz, yoksa da istedikleri tasarımları yaparak en kısa sürede teslim ediyorum. Özellikle takım logoları, saatler, araç aksesuarları ve tablolar talep görüyor. Kadın girişimci olarak bir yola başvurdum. Bunun da güzel getirisi oluyor. Buradan gelen kazançla evimi geçindirip eşime destek oluyorum. İleride hedeflerimi daha da büyütmek istiyorum. İşim konusunda yurt dışına açılmak istiyorum, bu konuda da güzel hedeflerim var. Ekipmanlarımı daha da geliştirerek işime devam edeceğim" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teknoloji Türkiye Ekonomi Kosgeb Çerkeş Kadın Yerel

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