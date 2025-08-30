Kadın Girişimci Melahat Türkkan Apaydın'ın El Emeği Dekorasyon Ürünleri

Samsun'un İlkadım ilçesinde kadın girişimci Melahat Türkkan Apaydın, el emeği göz nuru dekorasyon ürünleriyle dikkat çekiyor. İnternetten başlayan yolculuğunu dükkan açarak büyüten Apaydın, hem eserleriyle beğeni topluyor hem de verdiği kurslarla sanatını başkalarına aktarıyor.

Apaydın, çalışmaların kendisine psikolojik olarak iyi geldiğini belirterek, "Bu işin en zoru, kafamdaki bazı renkleri ya da objeye hayal ettiğim figürü veremediğim zaman oluyor. Yeri geliyor bir obje ile 2 gün uğraşabiliyorum. En güzel tarafı ise istediğim sonucu aldığımda hissettiğim mutluluk oluyor" dedi.

Son dönemde özellikle duvar objelerinin tercih edildiğini dile getiren Apaydın, "Hayvan kafaları, nazarlıklar, çiçekli panolar en çok ilgi görenler arasında. İnsanlar artık kendi evine özgü bir şey istiyor çünkü her ev birbirine benzemeye başladı. Biz de kişiye özel çalıştığımız için evin rengine, mobilyasına, perdesine uyum sağlayacak şekilde objeleri boyuyoruz" diye konuştu.

Müşteri tercihlerine de değinen Apaydın, "Gençler daha çok modern dekorasyon istiyor. Ama klasik sevenler de var. Küçük objeleri 1 günde boyuyorum. Büyük objelerde, özellikle hayvan figürlerinde detay ve gölge çalışmaları 2 günümü alabiliyor. Mesela büyük bir geyik figürünü 5 günde boyadım" ifadelerini kullandı.

"Sanat bir terapi gibi"

Sanatın psikolojik faydasına dikkat çeken Apaydın, "Beyninizi ve bedeninizi işle uğraştırdığınızda bu bir terapiye dönüşüyor. Kafanızı boşaltıyorsunuz. Ortaya çıkan ürünü beğendiğinizde kendinize saygınız artıyor, kendinizi takdir ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Sanatı öğrenmek isteyenler için kurslar düzenlediğini de vurgulayan Apaydın, atölyesinde yeni öğrencilerle deneyimlerini paylaştığını söyledi. - SAMSUN