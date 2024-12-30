Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
Güvenlik nedeniyle İstanbul'da yarın okul saatleri değişti
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
Teröristbaşıyla görüşmeye Erdoğan cephesinden ilk yorum
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
Öğretmen adayları için tarihi karar! 2025'ten itibaren kalkıyor

Kadın Futbolculara Destek Ziyareti

Kadın Futbolculara Destek Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret ederek sporculara destek oldu ve kadın futbolun önemine vurgu yaptı. Ziyaret sonrası yapılan maçta takım, Genç Ülküm Spor Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu ama ligde 3. sıradaki yerini korudu.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Eskişehirspor Kadın Futbol Takımını ziyaret ederek genç sporculara destek mesajı verdi.

Genç Ülküm Spor Kulübü ile oynanan maç öncesinde gerçekleşen ziyarette, takımın teknik direktörü Pınar Konca ile bir araya gelen Ertorun, takımın genel durumu hakkında bilgi aldı ve başarı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında bir futbolcu annesi olduğunu hatırlatan Feriha Ertorun, kadın futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, "Zorlu şartlar altında ne kadar büyük bir mücadele verdiğinizi biliyorum. Sizlerin bu çabası hepimiz için gurur kaynağı" ifadelerini kullandı. Sporcuların azmine ve başarısına dikkat çeken Ertorun, kadınların spordaki varlığını artırmanın önemini vurguladı.

Teknik Direktör Pınar Konca ve Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Başkan Feriha Ertorun'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin ardından yağmurlu bir havada ve ağır bir zeminde oynanan karşılaşmada Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, Genç Ülküm Spor Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyete rağmen Dişi Şimşekler, 18 puanla ligde 3. sıradaki yerini koruyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
4 sanık, Narin Güran'ın babasına 48 bin lira ödeyecek
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık borsalar açık mı? Borsa İstanbul yılbaşı öncesi açık mı? 2025'te öğretmen ataması olacak mı? AGS ile öğretmen ataması nasıl olacak? Öğretmenler için KPSS kalktı mı? 2025'te öğretmen ataması var mı? ÖĞRETMEN HABERLERİ! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? ÖĞRETMEN (KPSS) HABERLERİ! 2025'te KPSS olmayacak mı? AGS nedir? AGS puanı nasıl hesaplanacak? Armada Gıda kaç lot verdi? Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda ceketi aldı mı? KIZILCIK ŞERBETİ 83. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı izle! 1 Ocak resmi tatil mi? CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.