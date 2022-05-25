Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Jandarmanın kahraman köpekleri büyük beğeni topladı

Kayseri'de bir üniversitede düzenlenen bahar şenlikleri programında, İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpekler katılımcılardan beğeni topladı.

Kayseri'de bir üniversitede düzenlenen bahar şenlikleri programında, İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpekler katılımcılardan beğeni topladı.

Yapılan şenlikte İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpek unsurları tarafından, köpek gösterileri icra edilerek, köpekler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Faaliyette uyuşturucu madde arama köpeği Nakavt ve tütün tespit köpeği Yolcu tarafından uyuşturucu ve tütün ürünleri arama gösterisi yapıldı.

Ayrıca arama kurtarma köpeği Girgin'in itaat eğitimi konulu gösterisi katılımcıların büyük beğenisini kazandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Köpek, İcra, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title