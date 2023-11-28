İzsu'nun 2024 Yılı Bütçesi Onaylandı

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 22 milyar 750 milyon liralık 2024 Mali Yılı Bütçesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçenin 11 milyar 500 milyon lirası altyapı yatırımlarına ayrıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunmak üzere hazırladığı 2024 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin Revizyonu ve tesisin 4. fazının yapımı, Aliağa Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi gibi devam eden projelerle birlikte; Dikili ve Karabağlar Atıksu Arıtma tesisleri gibi dikkat çeken yeni projeler de önümüzdeki sene hayata geçirilecek. 18 paket atık su arıtma tesisi, 233 km yeni kanalizasyon hattı, 590 km yeni içme suyu hattı ve 100 km yağmursuyu ayrıştırma hattı imalatı da İZSU'nun 2024 yılı yatırımları arasında yer alıyor.

ÖZUSLU'DAN TEŞEKKÜR

Oturumun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, sözlerine pazar günü kentte yaşanan deniz taşkını kaynaklı afet nedeniyle tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Olağanüstü koşulların yaşandığını ifade eden Özuslu, İzmir halkının daha fazla mağduriyet yaşamaması ve mağduriyetlerin giderilmesi için var gücüyle çalışan tüm İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerine teşekkür etti.

Plan ve Bütçe Komisyonu adına söz alan Komisyon Başkanı Bülent Köklü, İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2024 Mali Yılı Bütçe tasarısının sunumunu yaptı. Sunumun ardından ilk sözü CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın aldı. Aydın, konuşmasında İZSU'nun yatırım ve projeleriyle ilgili detaylı bilgi verdi.

'DİRENÇLİ ALTYAPI İZMİR'İN ÖNCELİKLİ SORUNU'

Küresel iklim krizinin şehirlerimiz için açık bir tehdit haline geldiğini söyleyen Aydın, dirençli altyapının İzmir'in öncelikli sorunu olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. "Bu sorumluluğu yerine getirmek için daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek zorundayız. İZSU Genel Müdürlüğü de 2024 yılı bütçesinin yüzde 50'sini altyapı yatırımları için ayırarak bu büyük sorumluluktan kendi payına düşeni yerine getirmek için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor" diye konuştu.

İzmir'de hayata geçirilmesi planlanan Çiğli AAT Deşarj Yeri Değişikliği ve Çamur Stok Sahalarının Rehabilitasyonu gibi hayati projelerin yapımına başlanması için bakanlık izinleri ile ilgili resmi yazılara cevap alınamadığını ifade eden Aydın, "İzmir'e kazandırmak istediğimiz projelerle ilgili yıllardır tekrarlayan bu durum, merkezi hükümetin İzmirlilerin siyasi tercihleriyle inatlaşmasıdır" dedi.

SU ÜRETİM MALİYETLERİ TÜKETİM MALİYETLERİNE YANSIYOR

Suyun temel bir hak olduğunu ve vatandaşlara düşük ücretle su satışının yapılabilmesi için öncelikle üretim maliyetlerinin düşürülmesi konusunun büyük önem arz ettiğini ifade eden Aydın; "Suyun maliyetini azaltma konusunda hep birlikte çalışmak zorundayız. Türkiye genelinde hizmet veren tüm su ve kanalizasyon idarelerinin sorunlarını bütünlükle ele alacak bir yasal altyapıya ihtiyaç var" dedi. 42 yıldır yürürlükte olan ve uygulamada yetersiz kalan 2560 sayılı Kanun'un hala fiyatlandırmayı belirlediğine dikkat çeken Aydın, su idarelerinin elektrik harcamalarının sanayi tarifesi üzerinden ücretlendirildiğini söyledi.

'İZSU'YA TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ'

İZSU'nun, 30 ilçenin kanal ve içme suyu altyapısını ayakta tutmak ve daha güçlü hale getirmek için gece gündüz demeden gayret gösterdiğini ifade eden İyi Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç ise, "İzmir'in toplam 1295 mahallesine en iyi hizmeti götürmek için görevini layıkıyla yerine getiren; hizmetlerini ve yatırımlarını kesintisiz sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü'ne hepimiz teşekkür borçluyuz" dedi.

BÜTÇENİN YARIDAN FAZLASI ALTYAPI YATIRIMLARINA

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 22 milyar 750 milyon lira olarak kabul edilen 2024 yılı bütçesinin 11 milyar 500 milyon lirası altyapı yatırımlarına ayrılırken, kalan meblağ kurumun zorunlu giderleri için kullanılacak.

Sağlıklı içme suyuna kesintisiz ve kayıpsız erişimi güvence altına almak amacıyla içme suyu yatırımlarına 3 milyar 600 milyon liralık bütçe ayrıldı. Yatırımlar, alternatif içme suyu kaynakları yaratacak çalışmaların yanında, eski içme suyu hatlarının yenilenmesi ve yeni içme suyu hattı imalatlarına yönelik çalışmaları da içeriyor.

Yaşayan Körfez seferberliği kapsamında birleşik sistemli altyapıyla mücadele, 2024 yılında da kentin başta gelen gündemi olmaya devam edecek. Kent merkezinde taşkın riskinin önüne geçecek yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatları için İller Bankası ile Dünya Bankası kaynaklı 110 milyon Euro tutarında 5 yıl anapara geri ödemesiz ve 30 yıl vadeli finansman için alt kredi anlaşmasını imzalayan İZSU, 2024 yılı bütçesinin 1 milyar 600 milyon lirasını da sel ve taşkın tedbirleri için kullanacak.