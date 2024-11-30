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İznik'te Zeytin Üreticileri Uzun Kuyruklarda Bekliyor

İznik'te Zeytin Üreticileri Uzun Kuyruklarda Bekliyor
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Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin üreticileri, mahsullerini Tarım Kredi Kooperatifi'ne satabilmek için 2 gün boyunca beklemek zorunda kalıyor. Çiftçiler, alımların yavaş ilerlemesinden şikayet ediyor ve yetkililerden çözüm bekliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin üreticileri, topladıkları mahsullerini Tarık Kredi Kooperatifi'ne satabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sistemin yavaş ilerlediğini öne süren çiftçiler, duruma çare bulunmasını istedi.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde bulunan zeytin üreticileri, topladıkları mahsulleri 1150 sayılı Çakırca Tarım Kredi Kooperatifi'ne satabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Traktör ve kamyonetlerle gelen üreticiler, mahsullerini kooperatife satabilmek için 2 gün sıra bekliyor. Durumdan muzdarip olan çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi'nin alımlarının yavaş olduğunu iddia etti.

Üreticiler, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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