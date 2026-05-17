Bursa'da bir ilk, Togg T10F taksi oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde dedesinin hediye ettiği Togg'un yeni fastback modeli T10 F modelini taksiye çeviren genç girişimci, yoğun ilgi gördü. Togg taksiyi gören vatandaşlar, sırf fotoğraf çektirmek için bu akıllı cihazı çağırıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde genç girişimci Arda Barkın Sümer, Togg'un yeni modeli T10F ile hem dikkat çektiğini hem de ekonomik anlamda avantaj sağladığını söyledi. Elektrikli araç sayesinde yakıttan büyük tasarruf ettiğini belirten Sümer, "Hem yerli aracımızı kullanıyoruz hem de yakıt ve bakım maliyetlerimiz ciddi şekilde düştü. Vatandaşlar aracı çok merak ediyor. Sırf fotoğraf çektirmek için bile çağıranlar oluyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuşan taksici Arda Barkın Sümer, "Güzel bir araba almak istedi. Yerli ve Milli arabamızı tercih ettik. Yakıt olarak elektrikli olduğu için biraz daha az maliyet ile taksiciliği icra ediyoruz. İnsanlar ilgi gösteriyor. Merak edip durakta içini dışını fotoğraf ve video çekiyorlar" diye konuştu.

İlçe sakinleri ise Togg T10F'i taksi olarak yollarda görmenin gurur verici olduğunu ifade etti. Modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken araç, İznik'te kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Togg taksinin özellikle gençler ve turistler tarafından yoğun ilgi gördüğü öğrenildi. - BURSA

