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İzmit MTAL, Uluslararası Robot Olimpiyatları'ndan 4 Kupa ile Döndü

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Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Uluslararası MRC Robot Olimpiyatları'nda İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, PARDUS Robot Takımı ile büyük başarılar elde etti ve 4 kupa kazandı.

5 kıtadan okul katıldığı olimpiyatlardan İzmit MTAL, 4 kupa ile döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmit MTAL), Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Uluslararası MRC Robot Olimpiyatları'ndan 4 kupa ile döndü.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Uluslararası MRC Robot Olimpiyatları'na Kocaeli'nin İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmit MTAL) katıldı. 5 kıtadan 32 ülkenin katıldığı olimpiyatlarda, İzmit MTAL PARDUS Robot Takımı Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Yarışmalarda büyük başarı gösteren PARDUS takımı, 1KG Non-Lego Sumo Robot Güreşi kategorisinde birincilik ve ikincilik, Shooting (Atış) kategorisinde ikincilik, Archery (Okçuluk) kategorisinde ise üçüncülük elde etti. Katıldıkları diğer tüm kategorilerde de ilk 5 içerisinde yer alan takım, uluslararası alanda büyük takdir topladı. Okula dönüşlerinde meşaleler ve marşlarla karşılanan öğrenciler, hem teknik yeterlilikleri hem de başarılarıyla alkış aldı. İzmit MTAL, 2019 yılından bu yana Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında Avrupa Birliği destekli projeler yürütüyor. Bu yılki olimpiyatlara da Erasmus+ Uluslararası Beceri Yarışmaları kapsamında katılan okulun tüm masrafları Erasmus bütçesinden karşılandı. 2024-2028 Uluslararasılaşma Strateji Planı kapsamında her yıl 60'tan fazla öğrenci ve öğretmen yurt dışında eğitim ve proje faaliyetlerine katılıyor. Yarışma öncesi, öğrenciler "Yararlanıcı Seçim Kılavuzu" ve "Yabancı Dil Gelişim Planı" çerçevesinde yoğun bir hazırlık sürecinden geçti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - Yerel
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