İzmit Belediyesi'nin Spor Tesisleri, Futbol Turnuvasına Ev Sahipliği Yaptı

İzmit Belediyesi'nin kente kazandırdığı Nihat Gürer Spor Tesisleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı.

İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde hizmete açılan Nihat Gürer Spor Tesisleri'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi. Şehit Polis Volkan Sabaz İlköğretim Okulu ile Bekirderespor Kulübü'nün organizasyonunda, yaklaşık iki hafta süren ve 300 sporcunun yer aldığı futbol turnuvasında dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları verildi.