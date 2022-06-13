İzmit Alzheimer Yaşam Evi 1. Yılını Kutladı

İzmit Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen, Kocaeli'de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi 1. yaşını kutluyor. Alzheimer hastalarının merkezde yaptığı el emeği ürünler ve fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm İzmitlileri bu farkındalığa ortak olmaya davet etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla hayata geçirilen Alzheimer Yaşam Evi 1. Yılını doldurdu. 1 yıl boyunca hem Alzheimer hastalarının hem de hasta yakınlarının hayat standartlarını yükselten, kentte Alzheimer konusunda büyük farkındalık yaratan Kocaeli'nin ilk ve tek Alzheimer merkezinin birinci yılına özel sergi İzmit Belediye Meydanı'nda açıldı. Alzheimer hastalarının el emeği ürünlerinin yanı sıra 1 yıl boyunca yapılan etkinliklerde çekilen fotoğraflar da sergide yerini aldı. 2 gün boyunca devam edecek olan sergi İzmit Belediye Meydanı'nda tüm İzmitlileri bekliyor.

"1 YILDIR DA GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTIK"

Sergiyi gezen ve tüm vatandaşları sergiye davet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şunları söyledi:

"Alzheimer hastalarına dokunalım, bir merkez ile hasta ve yakınlarına çözüm olalım düşüncesiyle çalışmalarımıza başlamıştık. Kısa süre içerisinde de yapımızın imalatını bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi ilgili bölüm başkanlıklarıyla, değerli hocalarımızın destekleriyle hizmete açtığımız Alzheimer Yaşam Evi'miz artık 1 yaşında. 1 yıldır hizmet veriyor. 1 yıldır da gerçekten çok önemli işlere imza attık. Çok önemli farkındalıklara vesile oldu ve çok sayıda Alzheimer hastamız ve ailelerinin önemli ihtiyaçlarına cevap veren model alınan bir merkez haline geldi.

"HEM 1 YAŞIMIZI KUTLUYORUZ HEM DE HASTALARIMIZIN BU MERKEZDE YAPTIĞI EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ SERGİLİYORUZ"

Aynı zamanda bu alanda üniversite öğrencilerine staj imkanı da doğmuş oldu. Alzheimer Yaşam Evi'miz Kocaeli'de ilk ve tek. Bugün Belediye Meydanı'nda bu merkezimizden hizmet alan değerli hastalarımızın yapmış oldukları etkinliklerde ortaya çıkardıkları el emeği ürünleri sergiliyoruz. Hem 1 yaşımızı kutluyoruz hem de hastalarımızın bu merkezde yaptığı el emeği ürünleri sergiliyoruz. Hem farkındalık oluşturmak hem de hastalarımıza ve ailelerine böyle bir jest yapmak istedik. Bütün İzmitlileri bu güzel sergimize ve bu farkındalıkta bizlere ortak olamaya davet ediyoruz.

Bütün arkadaşlarımız çok emek veriyor. Önemli olan insanlarımızın hayatına dokunmak. Onların hem sağlıklarına hem de hayat standartlarına katkısı olsun istiyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Alzheimer Yaşam Evi'mizi sosyal medyadan da takip edebilir. Oradan neler yapıldığını görebilirler ve bizlere yol gösterici fikirlerini de sunabilirler. Verdiğimiz emeğin insan hayatına dokunuyor olmasını çok önemsiyoruz. Profesyonel insanlarla çalışıyoruz. İşi bilen insanlarla çalıştığımızda iş tabi ki daha nitelikli daha kıymetli hale geliyor.

"HASTA BAKIMI KONUSUNDA UZMANLARIMIZLA GÜZEL BİR MERKEZ KURDUK"

Sıradan bir merkez değil, bilimsel anlamda da alanında eğitim görmüş sosyal hizmet uzmanları, deneyimli hemşirelerimiz, hasta bakımı konusunda uzmanlarımızla güzel bir merkez kurduk. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız burada kayıt da yaptırabilir. Önce üniversiteden hocalarımız hastaların durumuna bakıyorlar. Merkezimizden hizmet alma konusunda uygun ise bu konudaki raporları doğrultusunda hareket ediyoruz. Doktorlarımızın bizi yönlendirmesini çok önemsiyoruz."

"HER KONUDA VATANDAŞLARIMIZA BİLGİLENDİRECEKLER VE KAYIT DA ALACAKLAR"

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, "13-14 Haziran tarihlerinde burada olacağız. Vatandaşlar hem sergimizi gezebilirler hem de fotoğraflarımıza bakarak 1 yıl boyunca neler yaptığımız görebilirler. Alzheimer Yaşam Evi'nde görevli olan uzmanlarımız da burada olacaklar. Her konuda vatandaşlarımıza bilgilendirecekler ve kayıt da alacaklar. Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Bölümü başta olmak üzere hemşirelik, sosyal hizmet bölümü akademisyenlerine çok teşekkür ediyoruz. Hüsnü Efendi, Neslihan Hocamız her zaman bizim yanımızdalar. Kocaeli Üniversitesiyle birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel