İzmir Taksi Esnafı Korsan Taşımacılığa Karşı Yasal Düzenleme İstiyor

(İZMİR) – İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde toplanan taksi esnafı, korsan taşımacılığa karşı yasal düzenleme talep etti. Oda Başkanı Erkan Özkan, mevcut yasaların yetersiz olduğunu belirterek "Artık sineği değil, bataklığı kurutma zamanı geldi. Çünkü denetimlerle de bu sorun çözülmüyor. Bu nedenle biz, İzmirli taksi esnafı olarak, çoluk çocuğumuzun ekmeğin, emek hırsızlarına karşı koruyacak yasal düzenlemelerin Meclis'ten çıkmasını acilen bekliyoruz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde toplanan taksi esnafı, korsan taşımacılığa karşı açıklama yaptı. Oda Başkanı Erkan Özkan, yaptığı konuşmada korsan taşımacılıkla mücadelede mevcut yasaların yetersiz kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz esnaf grubu olarak, taksi esnafı olarak emeğimizi, yıllarca çoluk çocuğumuzu bu meslekle okutup büyüttüğümüz bu mesleğin yok olmasını istemiyoruz. Devletimizin, iktidarımızın ve diğer siyasi parti temsilcilerimizin bir araya gelerek Meclis'te yeni bir korsanla ilgili düzenleme yapmasını talep ediyoruz. Bu konu partiler üstü bir konu. Buradan tüm siyasi partilerin milletvekillerine sesleniyorum; bu Türkiye'nin sorunu. Türkiye'de 150 bini aşkın taksici esnafı var. Tüm siyasi partiler, parti farkı gözetmeksizin Meclis'te lütfen acilen bir kanun teklifi hazırlayarak, nasıl ki alkolden yakalandığında bir sürücünün altı ay ehliyeti alınıyorsa korsan taşımacılık yapan kişinin de ehliyetinin ilk seferde altı ay, ikinci seferde katlanarak alınmasını öngören bir yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz."

Denetimlerin de artık yeterli olmadığına dikkat çeken Özkan, şöyle devam etti:

"Mevcut yasalarla, mevcut düzenlemelerle korsanla mücadele etme şansımız yok. Sayın İzmir Valimiz ve Sayın İzmir Emniyet Müdürümüz gerekli özeni göstererek denetimler yapıyorlar. Fakat artık sineği değil, bataklığı kurutma zamanı geldi. Çünkü denetimlerle de bu sorun çözülmüyor. Bu nedenle biz, İzmirli taksi esnafı olarak, çoluk çocuğumuzun ekmeğin, emek hırsızlarına karşı koruyacak yasal düzenlemelerin Meclis'ten çıkmasını acilen bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan İzmir'den bir ses olarak bu konuda talimatlarını bir an önce vermesini umuyoruz, bekliyoruz."

Korsan taşımacılıkla mücadelenin hem yasama hem yargı boyutu olduğunu vurgulayan Özkan, devam eden davaya ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu işin iki ayağı var. Birincisi, yasal düzenleme… Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yeni bir kanun teklifiyle düzenleme yapılması gerekiyor. İkincisi ise mahkeme, hukuk ayağı… Bildiğiniz gibi bu sistem 'paylaşımlı sistem' adı altında yürütülüyor ve bu sistemle kişiler tamamen illegal şekilde hareket ediyor. Bununla ilgili erişim yasağı ile ilgili bir dava açıldı. Üç sene önce İstanbul Şoförler Odası tarafından açılan bu davaya, ben göreve geldikten sonra geçtiğimiz yıl biz de müdahil olduk. Dava kazanıldı ancak usul hatasından dolayı üst mahkemeden geri döndü. Bu eksiklikler tamamlandı ve mahkeme süreci devam ediyor. En son geçen ay yapılan duruşmada bilirkişi raporu aynı gün geldi, yetişmedi. Bilirkişi raporlarında da bizim esnafımızın lehine, bu taşımacılığın 'haksız rekabet taşımacılığı' olduğu yönünde görüş ortaya çıktı. Hem davalı hem davacı tarafın bu süreçte itiraz süreleri var, o süreç devam ediyor. Muhtemelen 19 Aralık'ta bu bilirkişi raporuyla ilgili mahkeme son kararı verir. Ancak hukuk bir derya; farklı yorumlamalar olabilir. Bilirkişi raporu tamamen bizim esnafımızın lehine, ancak takdir mahkemenindir. Hukuk devletiyiz, bizim yorum yapmamız şık olmaz. 19 Aralık'ta ümit ediyoruz ki esnafımızın lehine bir sonuç çıkar. Ancak itirazlarla bir ya da iki celse ileri atabilir. Bunun kesin sözünü veremem ama gidişat esnafımızın lehine."

Korsan taşımacılığın yarattığı ekonomik kayıplara da değinen Özkan, "Dün akşam özellikle Alsancak ve Bornova bölgelerini saat 21.30-22.00 civarında aracımla turladım. İnanın, Alsancak'ta bütün duraklarda esnaf arkadaşlarımız tabiri caizse çakılı; işe kalkamıyor. Her köşe başında, her mekan önünde korsan araçlar vızır vızır çalışıyor. Devletin ilgili organları müdahale ediyor ama sayı o kadar arttı ki bu da yetersiz kalıyor. Şu anda işlerimizde yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir azalma var. Bunun ekonomik etkisi de var ama en büyük etken korsan taşımacılık" dedi.