İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bayramda Esnafı Ziyaret Etti

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bayramda Esnafı Ziyaret Etti
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Kurban Bayramı nedeniyle İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksi duraklarını ziyaret etti. Esnafla bayramlaşarak dayanışma mesajı veren Özkan, bayramın manevi değerlerine de dikkat çekti. Ziyarette esnaf, başkana baklava ile sürpriz yaptı.

Kurban Bayramı dolayısıyla belli başlı taksi duraklarını ziyaret eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sahada esnafla bayramlaşarak hem dayanışma mesajı verdi hem de gönülleri kazandı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ve heyeti esnaf ile bayramlaştı. Başkan Erkan Özkan, ziyaret ettiği taksi durağında esnaf arkadaşları tarafından baklava ve böreklerle karşılandı. Bu samimi sürpriz, bayramın anlamına yakışır bir tablo oluşturdu. Ziyaret sırasında Kurban Bayramı'nın taşıdığı manevi değerlere de dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, bayramların sadece dini vecibelerle değil, toplumsal birliktelikle anlam kazandığını. Kurban Bayramı; paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun şekilde yaşandığı çok kıymetli bir zamandır. Biz de bu anlayışla esnafımızla bir araya geliyoruz, ekmeğimizi, duygularımızı paylaşıyoruz. Bu ruhu canlı tutmak hepimizin görevi" dedi.

Esnaftan başkanlarına sürpriz

Durak ziyareti sırasında esnafın Başkan Erkan Özkan'a yaptığı jest duygusal anlara sahne oldu.

"Başkanım, ziyaretlerinizde eksik olmayın hep siz bize bir şeyler getiriyorsunuz. Bu kez de biz size bir şeyler ikram edelim istedik" diyerek baklava ve börek ikramında bulunan taksici esnafı, Başkan'a olan bağlılıklarını ve takdirlerini gösterdi.

"Şoför esnafı bizim olmazsa olmazımızdır"

Ziyaret sırasında taksi şoförlerine özel bir teşekkür de ileten Başkan Erkan Özkan, "Görev süresi boyunca sadece plaka sahipleriyle değil, direksiyon başındaki şoförlerle de birebir ilgileniyoruz. Biz göreve geldiğimiz sekiz ay boyunca, sadece ruhsat sahiplerinin değil, taksi direksiyonundaki kardeşlerimizin de yanında olduk. Oy kullanamıyor olabilirler ama bu camianın yükünü taşıyan onlar. Bizim için onlar da en az ruhsat sahipleri kadar değerlidir. Kış aylarında sabahın erken saatlerinde onlara sıcak çorba ulaştırdık, taleplerini dinledik, dertlerine ortak olduk. Çünkü biz farklı bir yönetim anlayışıyla geldik. Esnafı yerinde anlayan, sahada çözüm üreten bir oda yönetimiyiz" ifadelerini kullandı.

"Masa başından değil, ayakta ve sahada yönetiyoruz"

Başkan Özkan, klasik oda yöneticiliğinden farklı bir görüntü çizdiğini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"Yağmur, çamur, bayram, seyran demeden çalışıyoruz. Biz bu işi masa başından değil, esnafın ayağına giderek, yanında durarak yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep sahadaydık, sahada olmaya devam edeceğiz."

Ziyaretin sonunda Başkan Erkan Özkan, esnaf camiasının ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, daha güçlü bir dayanışma ve beraberlik için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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