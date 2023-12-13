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İzmir ile Isparta arasında gündüz tren seferleri başlıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir ile Isparta arasında gece saatlerinde işleyen Göller Ekspresi'ne ek olarak gündüz saatlerinde işleyecek yeni bir tren seferi konulacağını duyurdu. Yeni trenle yolcular, manzarayı izleyerek seyahat edebilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir ile Isparta arasında gece saatlerinde işleyen Göller Ekspresi'ne ek olarak gündüz saatlerinde işleyecek yeni bir tren seferi konulacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İzmir ile Isparta arasında mevcut Göller Ekspresi'nin sadece gece seferlerinde hizmet verdiği ve vatandaşların talepleri doğrultusunda gündüz işleyecek yeni bir trenin daha sefere konulacağı bildirildi.

Açıklamada, 1993 yılından bu yana Göller Ekspresi'nin İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta illerini birbirine bağladığı ve gece saatlerinde karşılıklı birer sefer olarak işletildiği ancak vatandaşların gündüz tren taleplerinin artması ile gündüz sefer yapacak yeni bir trene ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Göller Ekspresi gündüz seferlerine başlıyor

Gündüz saatlerinde konulan bu trenle yolcuların kendilerine eşlik eden manzarayı izleyerek seyahat edebileceğini bildiren açıklamada "Göller Ekspresi, Anadolu'da ilk demiryolunun işletildiği bölge olan Ege'nin bereketli topraklarını boydan boya geçerek gül kokulu Isparta topraklarına ulaşıyor. Bu güzel coğrafyaya sahip Ege'yi trenle keşfetmek için yepyeni bir alternatif daha sunuluyor. Gece saatlerinde sefer yapan Göller Ekspresi'nin yanı sıra sefere konulan bu yeni trenle gündüz saatinde çevreyi izleyerek seyahat etmek mümkün olacak" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Yeni sefere konulan trenle yolcu kapasitesi binin üzerine çıkıyor

Açıklamada, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Göller Ekspresi'nin İzmir ile Isparta 458 kilometre yol katettiği hatırlatılarak, "Bu hatta hizmet veren dizel setleri rahatlığı ve konforuyla kaliteli bir seyahat imkanı sunuyor. Mevcut işleyen Göller Ekspresinde günde ortalama 230 yolcu seyahat ediyor. Bu hatta hizmet veren setler 246 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Gündüz seferleriyle bu hatta yolcu kapasitesi binin üzerine çıkarılmış olacak" ifadelerine yer verildi.

20 Aralık'ta gündüz treni ilk seferini yapacak

İlk seferine 20 Aralık' ta başlayacak olan gündüz treni hakkında açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İzmir' den 10.40' ta kalkarak, Isparta' ya 19.05' de ulaşacak. Isparta'dan ise 10.40' ta hareket ederek İzmir'e 19.34'te varacak. Yolculuk süresi yaklaşık 8 saat 50 dakika sürecek. Böylelikle yolcular gündüz manzarasının keyfini doya doya çıkarabilecekler."

Kars ile Erzurum arasında turistik bölgesel tren seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Aralık Turistik Doğu Ekspresi Uğurlama Töreni'n de Kars-Erzurum-Kars Turistik Bölgesel Trenlerinin sefer yapacağı müjdesini vermişti. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilecek Kars-Erzurum Turistik Bölgesel Treni'nin bilet satışlarının 11 Aralık'ta satılmaya başladığı ve ilk seferin 19 Ocak'ta yapılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu şu bilgileri aktarmıştı:

"Kars-Erzurum Turistik Bölgesel Treni, 19 Ocak - 18 Şubat 2024 tarihleri arasında haftanın üç günü Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde Kars'tan 07.15, Erzurum'dan ise 14.55 saatlerinde hareket edecek. 15 gidiş, 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapması planlanan tren, 230 kişi kapasiteli dört pulman vagondan oluşuyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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