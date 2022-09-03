İzmir haber | Gürcistan Vatandaşlarından Artvin Kemalpaşa'ya Alışveriş İlgisi

İzmir haberler: Artvin’in Kemalpaşa ilçesi, Gürcistan vatandaşlarının alışveriş için uğrak yeri oldu. Gürcüler, marketlerde yoğunluk oluştururken; Kemalpaşalılar, “Bizim para değerimiz düştü, biz alışveriş yapamıyoruz” diye tepki gösterdi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi, Gürcistan vatandaşlarının alışveriş için uğrak yeri oldu. Gürcüler, marketlerde yoğunluk oluştururken; Kemalpaşalılar, "Bizim para değerimiz düştü, biz alışveriş yapamıyoruz" diye tepki gösterdi.

Gürcistan'a sınır olan Artvin Kemalpaşa'ya gelen Gürcistan vatandaşları, market alışverişlerini buradan yapıyor.

Gürcü bir vatandaş, "Türkiye'yi çok seviyorum şarkıları da çok seviyorum milleti de çok seviyorum, onun için geliyorum. Yağ istiyorum beğenmiş istiyorum. Ne bileyim çocuklar için alıyorum" dedi.

"BİZ KENDİMİZ ALIŞVERİŞ YAPAMAZKEN GÜRCÜ VATANDAŞLAR GELİP BURADA ALIŞVERİŞ YAPABİLİYORLAR"

Kemalpaşalı bir vatandaş, "Kemalpaşalıyım. Bizim para değerimiz bayağı düştü şu an TL karşılığı ne kadar Gürcistan'da bilmiyorum ama 100 lari (Gürcistan'ın para birimi) ile burada bayağı bir alışveriş yapabiliyorlar. 1 lari ile bir bidon zeytin yağı alabiliyorlar sıvı yağ. Bizim paramızın değeri yerle bir olmuş durumda. Biz kendimiz alışveriş yapamazken, Gürcü vatandaşlar gelip burada alışveriş yapabiliyorlar" diye konuştu.

"HER ŞEY UCUZ BURADA"

Gürcü vatandaş Hatuna, "Her şey ucuz burada. Tabii o yüzden alıyoruz. Karnımızı doyuruyoruz ya onları aldık. Problem mi var? Bu yağ Gürcistan'da 30,80 lari, burada 26 lari" dedi.

"EKONOMİ İYİDİR DİYORLAR NASIL İYİDİR BİTMİŞİZ"

Taksici İsa Çelik ise "Ben Kemalpaşa'da oturuyorum taksiciyim beş yıldır Sarp'a taksicilik yapıyorum 10 lariye çalışıyorum. Adamların 10 larisi 60-70 lira burada. Adamların bir larisi 7 lira, bizim para onların parasının yandında sıfır liradır. İşte bizde sürünüp gidiyoruz. Ekonomi iyidir diyorlar nasıl iyidir bitmişiz yani" dedi.