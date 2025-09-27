İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Kafe Tahliyesi Tartışma Yarattı

(İZMİR)- İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2019'dan bu yana faaliyet gösteren kafe–unlu mamuller işletmesi, mahkemenin ihaleyi durdurma ve işletmenin çalışmasına izin veren ara kararına rağmen üniversite yönetimi tarafından boşaltıldı.

Süreç, üniversite bünyesindeki toplam altı işletmeyi kapsıyor. Üniversite yönetimi, kira sözleşmeleri devam eden işletmeler için bu yıl "ihale yapılacağı" gerekçesiyle yeni firmalara yer açtı. İhaleyi kaybeden mevcut işletmeler ise hukuki yollara başvurdu.

Davacı işletme sahibi Özgür Aksoy'un başvurusunu değerlendiren İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, 23 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla ihalenin sonuçlarının uygulanması ve dava konusu taşınmazın üçüncü kişilere kiralanmasını tedbiren durdurdu. Kararda, davacının halen kiracı sıfatının devam ettiği, kira sözleşmesi ve ek protokollerin geçerliliğini koruduğu vurgulandı. Ayrıca davacının 100 bin TL teminat yatırması için iki hafta süre verildiği, bu süre içinde işletmenin tahliye edilmemesi gerektiği hükme bağlandı.

Mahkemenin tedbir kararına rağmen üniversite yönetimi ihtiyati tedbire uymayarak Özgür Aksoy'a ait işletmeyi üniversite çalışanları tarafından tahliye ettirdi.

İşletme sahibi Özgür Aksoy, hukuka aykırı tahliye nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.