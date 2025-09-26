İzmir'de Kuraklık Su Seviyelerini Kritik Eşiğe Düşürdü

İzmir'de kuraklık etkisini artırırken, barajlardaki su seviyeleri kritik eşiğe geriledi. İzmir'in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3.91'e düşerken, Balçova ve Kutlu Aktaş barajlarında da benzer şekilde rekor düşük seviyeler görüldü.

Kuraklığın etkisiyle İzmir'in su kaynaklarında yaşanan düşüş endişe verici boyutlara ulaştı. Tahtalı Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 17.51 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 3.91'e geriledi. Balçova Barajı'nda doluluk yüzde 19.94'ten 6.59'a, Kutlu Aktaş Barajı'nda ise yüzde 12.46'dan 0.16'ya düştü. Yapımı 1997 yılında tamamlanan ve 25 yıldır su seviyesi kayıtları tutulan Tahtalı Barajı'nda en düşük doluluk oranı yüzde 5.5 dolulukla 2008 yılında gerçekleşmişti.

Kuraklık nedeniyle, İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından, kentte su tasarrufu sağlamak amacıyla uygulanan gece su kesintileri devam ediyor. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes'te belirlenen mahallelerde bir gün, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Buca'daki mahallelerde ise ertesi gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında 6 saat su verilmiyor.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre pazartesi günü İzmir ve çevresinde yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların baraj seviyelerine kısmi katkı sağlaması öngörülürken, su tasarrufu tedbirlerinin devam etmesi bekleniyor. - İZMİR