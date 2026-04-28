İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından anlamlı Çanakkale programı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye gezi programı gerçekleştirildi.

Bir Destandır Çanakkale adı verilen organizasyona İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan denetimli serbestlik müdürlüğü, ceza infaz kurumları ve adliye personelinin ortaokul ve lise çağındaki çocukları katıldı. Gezide ayrıca şehit ile gazi yakınları, engelli bireyler ve dezavantajlı gruplarda yer alan vatandaşlar da yer aldı. Geziye katılan bir infaz koruma memuru, organizasyonda emeği geçen yetkililere teşekkür ederek, "Sayelerinde Çanakkale ruhunu, mücadelenin yaşandığı topraklarda yakından tanıma ve şehitlerimize dua etme fırsatı bulduk. Ailece gördüğümüz ve dinlediğimiz her şeyden çok etkilendik, çok mutlu olduk." dedi. Etkinliğe katılan bir başka infaz koruma memuru çok güzel bir gün geçirdiklerini ve oğlunun mutluluğunu kelimelerle anlatmasının mümkün olmadığını ifade ederken, denetimli serbestlik müdürlüğü memurları da sağlanan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkürlerini sunarak ailece güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi. - İZMİR

