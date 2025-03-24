İZAZDER, Azerbaycan'da Kültürel ve Ekonomik İş Birliklerini Ele Aldı

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) heyeti, Azerbaycan'da Milletvekili Fazıl Mustafa ile bir araya gelerek kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliklerini masaya yatırdı.

İZAZDER, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Azerbaycan'da bir dizi önemli temasta bulundu. Dernek Başkanı Perviz Altay ve Başkan Yardımcısı Cavid Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisi Sivil Toplum Kuruluşları ve Dini Kurumlar Komisyonu Başkanı, Milletvekili Fazıl Mustafa ile görüştü.

Projeler ve gelecek hedefleri değerlendirildi

Görüşmede, İZAZDER'in bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler, iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve sosyal iş birlikleri ile hayata geçirilen projeler konuşuldu. İZAZDER Başkanı Perviz Altay, derneklerinin misyonunun iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da pekiştirmek olduğunu belirtip, derneklerini faaliyetleri hakkında Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa'ya bilgi verdi. Altay, "İZAZDER olarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında bir köprü olmak için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.

"Tüm gönül çalışmaları desteklenmeli"

Milletvekili Fazıl Mustafa ise İZAZDER'in faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki gönül bağlarının pekiştirilmesi adına yapılan bütün çalışmaları desteklediklerini ifade etti. Milletvekili Fazıl Mustafa, yurt dışındaki toplulukların kültürel mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılması konusunda üstlendiği sorumluluğun önemine de dikkat çekti.

Kitap hediyesi ve bayram mesajı

Görüşme sırasında ortak projeler ve iş birliği imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda Milletvekili Fazıl Mustafa, İZAZDER heyetine yazar kimliğiyle kaleme aldığı kitaplarını hediye ederken, yaklaşan Nevruz ve Ramazan Bayramı dolayısıyla İZAZDER çatısı altındaki tüm üyelere selam ve iyi dileklerini iletti. - İZMİR