İYTE'de düzenlenecek sempozyumda afetlerin mekansal araştırmalar ve planlamadaki yeri tartışılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve İYTE ev sahipliğinde düzenlenecek olan KBAM 9'uncu sempozyumu, afetlerin mekansal araştırmalar ve planlamadaki yeri ve işlevi konusunu ele alacak. Sempozyuma katılım ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev sahipliğinde, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı'nın (KBAM) 9'uncu sempozyumu bu yıl 15-17 Aralık tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Afet temasıyla yapılacak sempozyuma katılım ücretsiz olacak.

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı'nın (KBAM) 9'uncu sempozyumu bu yıl 15-17 Aralık tarihlerinde, "Afetlerden Öğrendiklerimiz/Öğrenemediklerimiz: Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Mekansal Araştırmaların ve Planlamanın Yeri ve İşlevi" temasıyla yapılacak. İsteyen herkesin ücretsiz katılabileceği sempozyum, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev sahipliğinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Sempozyumda akademisyenler, kent plancıları, kent üzerine çalışan araştırmacılar ve öğrenciler bir araya gelerek, açılış ve kapanış oturumları ile eş zamanlı 15 oturum, 3 panel ve bir doktora atölyesine katılarak temayla ilgili çalışmalarını sunacak ve tartışacaklar. Sempozyumun açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İYTE Rektörü Yusuf Baran ve İYTE Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Doğan yapacak.

SEMPOZYUM 3 GÜN SÜRECEK

Sempozyumun ilk günü, afet ve kent çerçevesinde planlama alanında farklı ölçeklerdeki çalışmalar üzerine tartışmalarla başlayacak; kentsel politika, yerel yönetişim birimlerinin rolü, kentsel adalet, dirençlilik gibi temalarla devam edecek. İlk gün "Döngüsel Kültür Kentleri Mümkün mü? İzmir Planlama Ajansı Perspektifi" başlıklı panel ile sonlanacak.

İkinci günde, afetler ve krizler bağlamında dönüşümü öngörülen kentsel mekan ve kullanımlar, ekolojik krizler, kent kolektifleri ve dayanışmacı örgütlenme biçimleri, bölgesel dirençlilik, ekonomik yeniden yapılanma ve uyum, eşitsizlikler ve kırılgan gruplar, afet odaklı mekansal analizler ve risk analizleri, afetlere yönelik planlama ve tasarım eğitimi konularını ele alan oturumlar yapılacak.

Sempozyumun son günü ise "Deprem Kültürünün Gelişmesinde Kolektif Eylem Yaklaşımı: Yaşam ile Bağ Kurmak" başlıklı panel ile başlayacak. Sonrasında, kırsal/doğal alanların ve kırsal dirençliliğin konuşulacağı bir oturum ile doktora öğrencilerinin tez çalışmalarını tartışacakları bir doktora atölyesi eş zamanlı ilerleyecek. "Krizlere Yönelik Kentsel Gıda Politikaları Planlaması" temalı panel ile sunumlar sona erecek. Günün sonunda, sempozyum boyunca biriken bilgi ve fikir havuzu, bir kapanış oturumunda değerlendirilecek.

KBAM, KOLEKTİF ÇALIŞMALARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

KBAM, 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerince, karşılıklı öğrenmeye dayalı bir paylaşım ve tartışma platformu oluşturmak amacıyla kuruldu. Platformun temel odağı, Türkiye'de kentsel ve bölgesel çalışmalar yapan araştırmacılar arasında bilgi alışverişini sağlamak, kolektif çalışmaların tasarımının önünü açmak, ortak yayınların yapılabilmesini ve güncel tartışma konularının zenginleşmesini desteklemek olarak belirlendi. KBAM sempozyumlarında yenilikçi fikirlerin, değişen kavramsal çerçevelerin ve kullanılmaya başlanan yeni kavramların tartışılması ile akademik üretim sürecine katkı sağlanması ve yeni işbirliklerinin oluşturulması hedefleniyor.