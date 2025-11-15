İyi Parti Rize Olağan İl Kongresi... Hakan Şeref Olgun: "Bu Ülkede Hukuk Ayaklar Altına Alındı"

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Ülke iyi yönetilmiyor. Adalet ve Kalkınma Partili hemşerilerimiz dahi bu gidişattan korkar hale geldi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi diye bize dayatılan, ülkeyi uçuracağı söylenen bu sistem, bugün ülkemizi yokuş aşağıya sürüklüyor. Bu sistem önce hukuku yok etmiştir. Şu anda ülkede hukuktan bahsetmek mümkün değil. Böyle bir ülkede hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı bir ortamda ekonominin düzelmesi mümkün değildir" dedi.

İyi Parti Rize Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Kürşat Hacısüleymanoğlu, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Kürşat Hacısüleymanoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün milletimizin sırtındaki yükün ağırlaşmasının, milyonların alın terinin enflasyon karşısında erimesinin tek bir sebebi var. O da yönetim ahlakını ayaklar altına alan, kamu kaynaklarını kayırmacılıkla tüketen ve liyakati hiçe sayarak kurumsal çöküşe yol açan iktidarın inşa ettiği denetimsiz bir talan düzenidir. Bu düzen, devleti milletin ortak mirası olmaktan çıkarmış; hazineyi yalnızca bir zümrenin menfaatini gözeten siyasi bir rant kapısı haline getirmiştir. Biz buna son vereceğiz. Biz İYİ Parti olarak bu ülkenin kurucu değerlerini, devletin bölünmez bütünlüğünü ve şehitlerimizin aziz emanetini sonuna kadar, canımız pahasına savunacağız. Terör bölgesindeki hiçbir pazarlığa, hiçbir kirli senaryoya bu topraklarda asla ve katiyen geçit vermeyeceğiz."

"Bu ülkede mutlu bir tek insan göremezsiniz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ise şunları söyledi:

"Gerçekten ülkede hiçbir şey iyi gitmiyor. Şimdi bize de deseniz ki 'çay üreticisinin sorunu var'. Afyonkarahisar'a gittiğinizde tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan kiraz üreticisi, pancar üreticisi nasıl bu tarafa gittiğinizde fındık üreticisi varsa, eskiden ülkede bir kesim bir yıl mutlu olmazsa başka bir kesim mutlu olurdu. Yıllara göre, iklime göre, tabiata göre değişen dallarda insanlarımız emeğinin bedelini alır ve bundan mutlu olurdu. Ama şu anda gerçekten tüm ülkeyi geziyoruz. İYİ Parti olarak bir tek mutlu insan göremezsiniz. Ülkenin neresine giderseniz gidin; ekmeğini alın teriyle kazanan, emeğiyle geçinen çalışkan Türk vatandaşı, hiçbir kesim şu anda bu ülkede mutlu değil. Asgari ücretlinin maaşı ortada, emeklinin maaşı ortada, dar gelirlinin durumu ortada. İşçisi, esnafı, ticaret erbabı, öğrencisi, tüm kesimler gerçekten açlık ve sefalet içerisinde. Bir tek kim mutlu biliyor musunuz? Şu anda bu ülkede saray ve etrafındaki küçük bir zümre.

"Şu anda ülkede hukuktan bahsetmek mümkün değil

Adalet ve Kalkınma Partili hemşehrilerimiz dahi bu gidişattan korkar hale geldi. Bunun sebebi çok açık; ülke yönetilemiyor. Bu bir kişi ya da şahıs sorunu değil; sistem sorunudur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi diye bize dayatılan, ülkeyi uçuracağı söylenen bu sistem, bugün ülkemizi yokuş aşağıya sürüklüyor. Bu sistem önce hukuku yok etmiştir. Şu anda ülkede hukuktan bahsetmek mümkün değil. Hukuk yoksa ekonomi düzelmez. Siz ne yaparsanız yapın; bugün İngiltere'den bakan ithal etseniz o bakanın bile yapacağı bir şey yoktur. Çünkü önce hukuk olacak.Ülkemize yatırımcı gelecek, yurt dışından iş insanları güven duyacak. Bizim vatandaşımız, bizim iş insanımız hukuka güvenecek; bir ihaleye girdiğinde, bir iş yaptığında mağdur olmayacağına inanacak. Şu anda böyle bir ortam var mı? O da yok. Bu sebeple geldiğimiz noktada gerçekten ülkemizin hali içler acısı.

Hiçbir şekilde umutsuz olmayacağız. Umudumuz vardır. Bu ülkede önce sistemin değişmesi gerekiyor. Bu tek adam rejiminden kurtulup ülkemizi yeniden parlamenter sisteme döndürmek gerekiyor. Bu ülkenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in felsefesine baktığınızda bu ülkeye yarayacak tek sistem parlamenter sistemdir ve insanımızın da huzur bulacağı sistem parlamenter sistemdir. İYİ Parti olarak biz, bu seçimleri Türk milletinin kader seçimi olarak görüyoruz."