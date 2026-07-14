Isparta'da Tarıma 'ISPARTARIM BİRLİĞİ' Projesi

(ISPARTA) Haber: Gökdeniz CAN

- İYİ Parti Isparta Basın Sözcüsü Ülkem Baş, Isparta'da tarımsal üretimde yaşanan yapısal sorunların çözümü amacıyla "ISPARTARIM BİRLİĞİ" adını verdikleri projeyi kamuoyuna açıkladı. Baş, "Tarımsal girdilerden başlayan, depolama, fiyatlandırma, sigortalama ve ihracat modelinin ciddi kurallarla uygulandığı büyük bir sistem hedefliyoruz" dedi.

İYİ Parti İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Baş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andıklarını belirtti. Baş, Yönetim Kurulu toplantısının gündemini ise kirazdan elmaya, gülden kayısıya kadar Isparta'nın tarımsal geleceğinin oluşturduğunu ifade etti.

TARIM İÇİN YENİ PROJE

Üreticilerin her yıl benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Baş, mevcut sorunların sürekli konuşulmasının çözüm üretmediğini belirtti. Baş, şöyle konuştu:

"Her yıl aynı mağduriyetleri yaşamak ve akabinde aynı sorunları sadece konuşmaktan vazgeçme vaktidir. Artık her hasat döneminin sonunda aynı cümleleri kurmak fayda sağlamamaktadır. Gül toplandıktan sonra gül üreticisinin mağduriyetini, elma, kiraz ve vişne hasadından sonra çiftçinin zararını, depolar dolunca fiyatların çökmesini eleştirmenin yerine, İYİ Parti olarak her zaman yaptığımızı yaptık, kamuoyunun karşısına proje ile çıkmaya karar verdik. Bu nedenle bugün şehrimizin tarımsal geleceğini kökten değiştirecek güçlü ve kalıcı bir modeli kamuoyuyla paylaşıyoruz. Projemizin adı ISPARTARIM BİRLİĞİ."

HOLLANDA MODELİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Hazırlanan projenin siyaset üstü bir anlayış taşıdığını vurgulayan Baş, dünyadaki başarılı uygulamaların incelendiğini söyledi.

Baş, "Amerika'yı yeniden keşfettiğimiz iddiasında değiliz. Dünyada başarılı örnekleri var. Bunun en güçlü örneklerinden birini Hollanda'da görüyoruz. Yapılanmayı kooperatif kültürüyle, ortak üretim anlayışıyla, bilimle, teknolojiyle ve güçlü organizasyon yapısıyla başarmışlardır. Orada çiftçiler ürünlerini tek tek değil, milyonlarca tonluk ortak güçle pazarlıyor. Fiyatı tüccar değil, üretici belirliyor. Biz de tarımsal girdilerden başlayan, depolama, fiyatlandırma, sigortalama ve ihracat modelinin ciddi kurallarla uygulandığı büyük bir sistem hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTAY SONBAHARDA YAPILACAK

Projeye ilişkin ilk adımın geniş katılımlı bir çalıştay olacağını açıklayan Baş, mülki ve yerel yönetimler, oda ve borsalar, üniversiteler, üretici birlikleri ile kooperatiflerin davet edileceği ISPARTARIM BİRLİK Çalıştayı düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Baş, "İlk adımın atılmadığı hiçbir proje siyasi polemik konusu olmaktan öteye geçemeyecektir. İlk adımın ise yapılacak bir çalıştay olması gerektiğini değerlendiriyoruz. Çalıştayımızın kapsam ve içeriği çözüm ortağı kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak şekillendirilecek. Çalıştayın ekim ya da kasım ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ DEĞERLENDİRMESİ

Açıklamasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baş, "Bize göre 15 Temmuz devlet ve millet meselesidir. Her partinin her konuda aynı düşünceyi paylaşmasını beklemek uygun olmayacaktır" dedi.

İYİ Parti'nin her türlü teröre karşı olduğunu vurgulayan Baş, "Bizim duruşumuz Türkiye Cumhuriyeti devleti, milletin varlığı ve vatanın bölünmesine karşı olan her türlü eyleme, her türlü teröre karşıdır. Bunun adı FETÖ olmuş, bunun adı PKK olmuş bizim için hiçbir şey değiştirmez. Bize göre dün Meclis'in çatısına bomba yağdıran teröristlerle bugün terör örgütü başının Meclis çatısı altında adının zikredilerek atılan sloganların yarattığı tahribat arasında hiçbir fark yoktur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA