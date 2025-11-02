İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş'tan MHP'ye Sert Eleştiriler

(TOKAT) – İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, MHP'ye tepki göstererek, "Türk milliyetçiliğinin sembolü olan üç hilalin altında kalktılar, terörist başı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e davet ederek yeni bir ihanet süreci başlattılar" dedi.

İyi Parti'nin Tokat 4. Olağan İl Kongresi toplandı. Kentteki özel bir salonda toplanan kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Genel Başkan Başdanışmanı Ali Coşkun, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, kongredeki konuşmasında, "Tokat, babam Başbuğ Alparslan Türkeş'in gönlünde ve kalbinde çok farklı bir yeri olan bir şehirdir. Tokatlılar için de babamın yeri her zaman farklı. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

"Niksar suyuyla büyüdüm. Kanımız aktıkça, nefes aldıkça bu vatan, bu millet ve bu dava uğruna koşmaya devam edeceğiz" diyen Ayyüce Türkeş Taş, "Türk milletini bir ihanet projesine sürüklüyorlar. Türk milliyetçiliğinin sembolü olan üç hilalin altında kalktılar, terörist başı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e davet ederek yeni bir ihanet süreci başlattılar" diye konuştu.

Türkeş Taş, PKK terörünün artık sınır dışında devletleştiğini, Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör yapılanmasının Türkiye'nin güvenliğine en büyük tehdit olduğunu söyledi.

"Tokatlılar da Türk milleti de asla izin vermez"

"İmralı canisini Cumhurbaşkanı adayı olarak görme ihtimali bile konuşuluyor. Buna Tokatlılar da Türk milleti de asla izin vermez" diyen Türkeş Taş, İYİ Parti'nin Meclis'te milli duruş sergileyen tek güç olduğunu belirterek, "Bu ihanet sürecine karşı dik duruyoruz. Artık bu ülkeyi yönetecek kadroları hazırlıyoruz. Burada daha da güçlenip, safları sıklaştırıp, Anadolu'da bayrağı açacağız. Gelecek seçimlerde bu ülkeyi yönetecek kadrolar biz olacağız" diye konuştu.

"Tokat göç veren değil, göç alan bir şehir olacak"

İYİ Parti Tokat İl Başkanı ve Erkan Er de kongrede yaptığı konuşmada, Tokat'ın göç veren iller arasında beşinci sırada olmasının üzücü olduğunu belirterek, "Tokatlılar yüksek enflasyon, tarımdaki belirsizlik ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor" dedi.

Erkan Er, İYİ Parti iktidarında Tokat'ın yeniden üretimin merkezi olacağını vurgulayarak, "Tokat artık göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelecek. Bizim mücadelemiz şahıslar için değil, milletimiz içindir. Davamız makam için değil, vatan, adalet ve demokrasi içindir" diye konuştu.