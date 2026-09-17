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İYİ Parti Edirne İl Başkanı Şahin: “Çiftçi önümüzdeki sene tarlasını ekemez”

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İYİ Parti Edirne İl Başkanı Şahin: “Çiftçi önümüzdeki sene tarlasını ekemez”
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İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hakan Şahin, mazot zammına tepki gösterdi. Hükümetin tarım politikasını eleştiren Şahin, "Buğday hasadından bugüne çiftçimiz sadece mazot zammından deposundaki iki kilogram buğdayı kaybetmiş durumda. Çiftçi önümüzdeki sene tarlasını ekemez" dedi.

(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hakan Şahin, mazot zammına tepki gösterdi. Hükümetin tarım politikasını eleştiren Şahin, "Buğday hasadından bugüne çiftçimiz sadece mazot zammından deposundaki iki kilogram buğdayı kaybetmiş durumda. Çiftçi önümüzdeki sene tarlasını ekemez" dedi.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hakan Şahin, birbiri ardına gelen mazot zamlarına tepki gösterdi. Bu şartlarda sürdürülebilir bir tarım yapılamayacağını belirten Şahin, tarım politikalarının milli güvenlik politikaları kadar önemli olduğunu söyledi. Şahin, şunları kaydetti:

"1 litre mazota gelen zam 30 liranın üzerinde. Buğday hasadından bugüne çiftçimiz sadece mazot zammından deposundaki iki kilogram buğdayı kaybetmiş durumda. Şimdi soruyoruz. Bu sürdürülebilir bir tarım mıdır? Bu ne zamana kadar devam edecek? Her geçen gün çiftçi erimekte. Ürününden zarar etmekte. Çiftçi önümüzdeki sene tarlasını ekemez. Buradan Trakya çiftçisine sesleniyorum. Saksıyla ağaç dikenler, buğday arpa yerine kepek ekin diyenlerle bu işler çözülmez. Çiftçiye verebilecekleri tek şey açlık ve sefaletten başka bir şey değildir. Tarım politikaları milli güvenlik politikaları kadar önemlidir bir ülke için. Bu hükümet ve ortaklarının sizlere verebileceği hiçbir şey yoktur. İlk seçimde bu hükümeti ortaklarıyla birlikte hak ettiği yere ancak Türk çiftçisi gönderebilir."

Kaynak: ANKA
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