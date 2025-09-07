Haberler

İtfaiye Eri Çiftin Bebek Cinsiyetini Sıra Dışı Organizasyonla Öğrendiler

İtfaiye Eri Çiftin Bebek Cinsiyetini Sıra Dışı Organizasyonla Öğrendiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde itfaiye eri Ahmet Ünlü ve eşi Melike Ünlü, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için itfaiye araçlarıyla renkli bir kutlama düzenledi. İtfaiye hortumundan çıkan mavi su, çiftin erkek çocuk sahibi olacağını müjdeledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan itfaiye eri Ahmet Ünlü ile eşi Melike Ünlü, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için itfaiye araçlarıyla renkli ve sıra dışı bir organizasyon düzenledi. İtfaiye hortumundan çıkan mavi renk, çiftin erkek çocuk sahibi olacağını müjdeledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan itfaiye eri Ahmet Ünlü ve eşi Melike Ünlü, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için alışılmışın dışında bir kutlama yaptı. İtfaiye araçlarının süslendiği, renkli balonlar ve süslemelerle hazırlanan kutlamada itfaiye hortumundan çıkan suyun rengi merakla beklenirken, mavi renkle birlikte çiftin erkek çocuk sahibi olacağı ortaya çıktı. Erkek çocuk beklediklerini öğrenen çift büyük mutluluk yaşadı. O anlara şahit olan itfaiye çalışanı arkadaşları da sevinçlerine ortak oldu.

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Ünlü çifti, "Tarifsiz en güzel mutluluk ve muhteşem bir anı" ifadeleriyle sevinçlerini dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Otomobil tamirinde korkutan kaza! İşçinin gözüne tornavida saplandı

Otomobil tamir ederken başına gelmeyen kalmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.