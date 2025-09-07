İtfaiye Eri Çiftin Bebek Cinsiyetini Sıra Dışı Organizasyonla Öğrendiler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan itfaiye eri Ahmet Ünlü ile eşi Melike Ünlü, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için itfaiye araçlarıyla renkli ve sıra dışı bir organizasyon düzenledi. İtfaiye hortumundan çıkan mavi renk, çiftin erkek çocuk sahibi olacağını müjdeledi.

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Ünlü çifti, "Tarifsiz en güzel mutluluk ve muhteşem bir anı" ifadeleriyle sevinçlerini dile getirdi. - MUĞLA