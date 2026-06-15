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İstanbul'da Dijital Dönüşüm Ekosistemi-Dijital ve Yeşil Dönüşüm Danışmanlık Merkezleri Raporu açıklanıyor

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İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 'İstanbul'da Dijital Dönüşüm Ekosistemi-Dijital ve Yeşil Dönüşüm Danışmanlık Merkezleri Raporu', 18 Haziran'da düzenlenecek programla açıklanacak. Raporda kentin dijital ve yeşil dönüşüm kapasitesi ele alınacak.

İstanbul'un dijital ve yeşil dönüşüm konusundaki mevcut durumunu ve bu alanda hizmet veren merkezlerin kapasitelerini belirleyen " İstanbul'da Dijital Dönüşüm Ekosistemi-Dijital ve Yeşil Dönüşüm Danışmanlık Merkezleri Raporu" 18 Haziran Perşembe günü düzenlenecek programla açıklanacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hazırlanan raporun tanıtım toplantısı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bahse konu rapor ile İstanbul'un dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki kurumsal kapasitesinin belirlenmesi, bu alanda çalışmalar yürüten kurumlara veri sağlanması ve ilgili paydaşlar arasında farkındalığın artırılması hedefleniyor. İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent'in açılış konuşmasıyla başlayacak olan programda, İstanbul'daki işletmelerin dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine dair istatistiki bilgilerin yer aldığı raporun sunumu ise İSTKA Yenilik ve Teknoloji Birimi Uzmanı Ayşen Yazıcıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

Panel oturumları: Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik

Program, danışmanlık merkezlerinin sunduğu hizmetler, yeşil dönüşüm başlığındaki çalışmalar ve iyi uygulama örneklerinin ele alınacağı paneller ile devam edecek. Dijital ve Yeşil Dönüşümde Olgunluk Modelleri, Teknoloji Altyapıları ve İyi Uygulama Örnekleri: TÜBİTAK TÜSSİDE DDX/DDX+ Proje Yürütücüsü Mehmet Akkoç'un moderatör olduğu ilk panelde; MEXT Teknoloji Merkezi'nden Cenk Akyüz, ÖzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi'nden Dr. Erinç Albey, İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'nden Davut Eren Şadoğlu ve Digitopia'dan Halil Aksu; danışmanlık merkezlerinin sunduğu hizmetleri, olgunluk değerlendirme modellerini, teknoloji altyapılarını ve başarı hikayelerini ele alacak.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Danışmanlık Merkezleri: Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik adlı ikici oturuma ise Boğaziçi Üniversitesi İstanbul İkiz Dönüşüm Platformu Danışma Kurulu Üyesi Dr. Sertaç Yerlikaya moderatörlük yapacak. Bu oturumda ise; Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. E. Şule Aydeniz, İstanbul Sanayi Odası'ndan (İSO) Gülberk Ertap Kaya, İstinye Üniversitesi'nden Doç. Dr. Okan Yaşar ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu; yeşil dönüşüm süreçlerine ilişkin güncel yaklaşımlar, sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve dijital teknolojilerin yeşil dönüşüme katkısı gibi konuları masaya yatıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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