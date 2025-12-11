İstanbul trafiğine nefes olacak Sazlıdere Köprüsü kuleleri tamamlanıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Nakkaş kesimi ve Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsü olarak belirtilen Sazlıdere Köprüsü'nün çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Köprünün kulelerinin inşaatı sona yaklaşırken çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları 170 metreyi aştı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nü ve Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Nakkaş kesimi, viyadükleri ile birlikte inşaatı hızla devam ediyor. Yol çevresinde Hafriyat kamyonları ve kepçeler yolun geçeceği bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Köprünün her iki ayağındaki 170 metre yükseklikte işçilerin hummalı çalışması havadan çekilen görüntüleri yansıdı. Köprü ile birlikte otoyol projesinde çevredeki konutlar da yükseliyor. Köprünün ayaklarından en üst kısmında inşaat çalışmalarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün logoları bulunuyor. Köprünün ve bağlantı yollarının yapımı ile birlikte İstanbul'un trafik sorununu rahatlatması bekleniyor. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli olacak. Köprünün platform genişliği 46 metre diamond geometrisi tasarımı dikkat çeken köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak. Sazlıdere Köprüsü İstanbul Boğazı'nda bulunan Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden daha tamamlandığında daha yüksek olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra İstanbul'un en yüksek ikinci köprüsü unvanını alacak.

"Kırsal bir bölge iken şuanda cazibe merkezi haline geldi"

2008 yılından itibaren Arnavutköy'de emlak danışmanlığı yapan Serkan Temur, "Arnavutköy havalimanı yapılmadan önce kırsalda kalan bir ilçemizdi. Yapılan havalimanı ile birlikte yeni projelerle bölge bir rağbet gördü adeta bir cazibe merkezi haline geldi. İstanbul'un artan trafik yoğunluğunu almak için Arnavutköy avantajlı bir ilçemizdir. Şuanda İstanbul'un trafiğini rahatlatma ve şehrin içerisinde deprem sorununu yeni yapılarla ilçemiz azaltmak için yeni bir şehir haline geliyor. Burası yeni şehir proje alanı içerisinde kalan bir bölge aynı zamanda kuzey Marmara bağlantı yolları ile viyadüklerin ve köprülerin yapıldığı bir yerdir. Yapılan en önemli köprülerden bir tanesi Sazlıdere köprüsüdür. Kanal İstanbul, havalimanı, köprüler veya viyadükler farklı bir proje değil aslında. 2011 yılında hayata geçirilen birbirine entegre projelerdir bunlar. Bunların hepsi bir bütün bunlarda bir bütünün parçaları olarak yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Arnavutköy kırsal bir bölge iken şuanda cazibe merkezi haline geldi" dedi. - İSTANBUL