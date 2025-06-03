İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye'nin En Değerli Markaları Arasında

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye'nin En Değerli Markaları Arasında
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Yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen, Brand Finance'nin 'Türkiye'nin En Değerli Markaları' çalışmasında yer aldı. Havalimanı, ülke ekonomisine 37 bin kişilik istihdam ve dolaylı olarak 65 bin iş olanağı sağlıyor.

Yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG), uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'nin ' Türkiye'nin En Değerli Markaları- Türkiye 125' çalışmasında yer aldı.

Türkiye'nin havacılık sektöründeki öncü konumunu pekiştirmeye ve ulusal ekonomiye katkısını artırmaya devam eden ISG, İstanbul'u küresel bir hava ulaşım merkezine dönüştürme yolunda hızla büyüyen ekosistemiyle kilit rol üstleniyor. Bağımsız Uluslararası Danışmanlık Şirketi FTI'ın Türkiye temsilcisi 'İstanbul Ekonomi'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği ekonomik etki analizi doğrultusunda, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın bugün ülke ekonomisine 37 bin kişilik istihdam, dolaylı olarak 65 bin iş olanağı ve milli gelire yaklaşık yüzde 1.3 oranında katkı sağladığı hesaplanmaktadır.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 107 dış hat, 39 iç hat toplam 52 ülke ve 146 destinasyona erişim sağlarken tüm zamanların günlük en yüksek yolcu sayısı Ramazan Bayramı ve ara tatilin kesiştiği 6 Nisan 2025 tarihinde 141 bin 931 yolcu olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 'pazarlama ile finans arasında köprü' kurma amacıyla markaların finansal değerini hesaplayarak her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını ülke ve sektör bazında sıralıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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