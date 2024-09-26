İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Airshow'da Yerini Aldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), önemli havacılık fuarları arasında yer alan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İstanbul Airshow'da yerini aldı.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), bu yıl 14. kez kapılarını açan İstanbul Airshow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'nda yerini aldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, etkinlik alanında İSG standını ziyaret ederek burada Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy'dan 2.pistin açılmasının etkileri ve havalimanındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Alp Er Tunga Ersoy, Bakan Uraloğlu'na günün anısı olarak İSG'nin özel hediyesi "I SAW İstanbul" yaka iğnesini takdim etti.

İSG en yeni hizmetlerini tanıtıyor

26-28 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı eski dış hatlar terminali ve apronunda düzenlenen fuarda sivil havacılık sektörünün tüm paydaşları bir araya geliyor. "Şehrin Havalimanı" sloganıyla misafirlerine mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmayı hedefleyen İSG, Airshow kapsamında ziyaretçilerine seyahat deneyimini iyileştirmeye yönelik en yeni hizmetlerini ve terminal bünyesinde yürütülen faaliyetlerini tanıtıyor.

1996 yılından bu yana düzenlenen fuarın havacılık sektörünün uluslararası düzeydeki önemli buluşmalarından biri olduğunun altını çizen Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, "İstanbul Airshow'da yolcularımızın seyahat deneyimini daha üst seviyeye taşıyan ve konforunu artıran geliştirmelerin yanı sıra paydaşlarımıza sunulan çözümleri sektör profesyonelleriyle ve havacılığa ilgisi olan ziyaretçilerle paylaşma olanağı buluyoruz. Ayrıca global sektörde geleceğe yönelik trendleri ve fırsatları görmek açısından da bu tür etkinlikler büyük kazanım sağlıyor. 54 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat olmak üzere toplamda 165 destinasyonu İstanbul ile bağlayan, Avrupa'nın önde gelen havalimanlarından biri olan İSG'yi dünya havacılığında üst sıralara taşımak için çalışıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2032 yılına kadar işletmecisi olan Malezya Havalimanları, dünyanın en büyük havalimanı gruplarından biri ve havalimanı işletmeciliğinde 32 yıla uzanan ciddi birikimi bulunuyor. Dünyanın en yoğun 12. havalimanı olan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nın da bulunduğu 40 havalimanını başarıyla yöneten bu tecrübenin ışığıyla İSG'nin hızlı büyümesini destekleyecek projeler oluşturuyoruz. İstanbul Airshow, bu yöndeki çalışmalarımızı yansıtmamız açısından önemli bir etkinlik." dedi. - İSTANBUL