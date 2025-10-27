Megakentte lodos ortalığın altını üstüne getirdi! İşte vatandaşların zor anları

İstanbul'da şiddetli yağış ve lodos etkili oldu. Arnavutköy'de kısa sürede şiddetli şekilde etkili olan yağış pazarcılara zor anlar yaşattı.

İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi. AKOM, Meteoroloji ve Valilik'ten art arda yapılan uyarılarda vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

LODOS ZOR ANLAR YAŞATTI

Arnavutköy'de kısa sürede şiddetli şekilde etkili olan yağış pazarcılara zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar, ıslanmamak için ceketlerini ve poşetleri başlarına tutarak ilerlemeye çalıştı. Öte yandan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, pazarcı esnafının ani bastıran yağış nedeniyle tezgahlarını kapatmakta zorlandığı görüldü.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, yağışların gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

AKOM: SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olması beklenen fırtına ve sağanakla birlikte yıldırım ve yerel dolu olaylarının da görülebileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak salı akşam saatlerine kadar kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, bugün 25 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların 15 ila 17 derece civarına gerileyeceği tahminine yer verildi.

DOLU YAĞIŞI DA GÖRÜLECEK

Fırtına ve sağanağın akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, "İstanbul'un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.