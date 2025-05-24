İstanbul'da Mutfak Sektörü Buluşması: 150 Alıcı 60 Ülkeden Toplandı

İstanbul'da Mutfak Sektörü Buluşması: 150 Alıcı 60 Ülkeden Toplandı
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Mutfak sektöründe 60 ülkeden 150'yi aşkın alıcının katıldığı Turkish Housewares by Invitation Only etkinliği, İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik, sektörel iş birlikleri ve yeni pazarlara açılma fırsatları sunuyor.

Mutfak sektöründe 60 ülkeden 150'yi aşkın alıcı İstanbul'da buluştu. Turkish Housewares by Invitation Only Türkiye etkinliği Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üreticileri dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturan etkinliğin, küresel ekonomide dalgalanmaların ve pazar daralmalarının yaşandığı bu zorlu dönemde büyük önem taşıdığını belirten Talha Ozger, "Sektörümüzün en nitelikli ve en hedef odaklı organizasyonu olan bu etkinlik, fuarlarda standımıza gelmesini beklediğimiz, randevu alabilmek için çaba harcadığımız alıcıları ülkemize getiriyor ve profesyonel bir ortamda görüşmeler yapmamıza imkan tanıyor. Aynı zamanda ülkemizin üretim gücünü, sektörel kapasitemizi ve ev sahipliği kabiliyetimizi uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunuyor" dedi. Özger, "Her birimizin amacı yeni müşteriler bulmak ve yeni pazarlara açılmak. Sektörümüzün en nitelikli ve en hedef odaklı organizasyonu olan bu etkinlik, profesyonel bir ortamda görüşmeler yapmamıza imkan tanıyor. Aynı zamanda ülkemizin üretim gücünü, sektörel kapasitemizi ve ev sahipliği kabiliyetimizi uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunuyor. Bizim hedefimiz daha da büyük. Mutfak eşyalarının yanı sıra ev tekstili, dekoratif ürünler, elektrikli küçük ev aletleri gibi tamamlayıcı alanlarda da yatay büyümek ve katılımcı sayısını her yıl daha da artırmak istiyoruz. Sektör olarak bunu birlikte başarabileceğimize inancım tam. Avrupa, Orta Doğu ve Yakın Doğu ülkelerinin oranı, geçtiğimiz yıllara göre kayda değer şekilde arttı. Ayrıca bu yıl toptancı ve distribütör firmalara ağırlık verdik, ticaretin daha hızlı başlayabileceği bu kanalda yeni iş birlikleri hedefliyoruz. Çok geniş bir yelpazede ülke ve firma çeşitliliğine sahibiz. Bunun yanında katılımcı firmaların yaklaşık yüzde 70'i bu yıl etkinliğimize ilk kez katılıyor. Bu sadece bir tanıtım platformu değil, aynı zamanda sürdürülebilir ticari ilişkilerin kurulduğu gerçek bir iş geliştirme zemini olduğunu açık bir şekilde gösteriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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